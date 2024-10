Alias Gafas, nombrado como gestor de paz, reapareció como un disidente de las Farc

Con cinismo reapareció Alexander Farfán Suárez, conocido como alias Gafas, quien fue uno de los secuestradores de Ingrid Betancourt y que hoy funge como gestor de paz nombrado por el Gobierno Nacional.

Su más reciente aparición se dio en la liberación de la concejal de Argelia, Cauca, Sandra Betancourt, quien estuvo secuestrada durante cinco días por las disidencias de las Farc. 'Gafas' le dio un ultimátum, diciéndole que no podía volver al departamento.

El video donde se volvió a ver al excarcelero de las Farc, alias Gafas

"Le sugiero que no vuelva a venir al Cauca, no sé usted cómo va a hacer, si va a seguir ejerciendo como concejal, pero por todos los frentes del bloque Occidental, por acá no la queremos ver para no tener problemas más adelante".

Esas fueron palabras de Farfán Suárez a la concejal Sandra Betancourt en el momento de su liberación en frente de la delegación de la Cruz Roja.

Las autoridades informan que alias Gafas está siendo señalado por varios delitos

Las autoridades confirman que alias Gafas, quien pertenecería al bloque occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc, estaría encargado de labores de adoctrinamiento en el Cañón del Micay, Patía y El Tambo, Cauca.

Además, estaría involucrado en las asonadas del 4 de noviembre del 2023 en el corregimiento de El Plateado. Junto a él, alias Kevin y alias Giovanni están siendo señalados por violencia contra servidor público, secuestro simple y concierto para delinquir.