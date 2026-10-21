Confirman que alias Resorte, señalado cabecilla financiero del ELN, fue abatido

Un operativo del Ejército Nacional que se llevó a cabo en el municipio de Chinácota, Norte de Santander, terminó con la muerte de Ricardo Trigos Peñaranda, conocido con el alias de Resorte.

Operativo del Ejército permitió abatir a cabecilla del ELN

Según las autoridades, se desempeñaba como cabecilla financiero de una estructura del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La información fue compartida por el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X, donde destacó el resultado de la operación militar adelantada en la vereda Palo Colorado.

De acuerdo con la publicación, las tropas de la Segunda División, la Brigada 30 y el GAULA Militar sostuvieron combates con integrantes de esta guerrilla. En el operativo también participó el GAULA de la Policía de Cúcuta.

¿Quién era alias Resorte?

Según la información divulgada por el mandatario, Trigos Peñaranda era señalado como cabecilla financiero del Frente de Guerra Urbano Nacional Reynaldo Ardila Gómez del ELN.

El hombre presuntamente coordinaba actividades delictivas como extorsiones, secuestros y homicidios, además de acciones relacionadas con el narcotráfico en Cúcuta y su área metropolitana.

La publicación también señala que alias Resorte tenía antecedentes por delitos como secuestro extorsivo, concierto para delinquir, tráfico de armas y homicidio.

Un golpe a las finanzas del ELN

De acuerdo con lo expuesto en el mensaje, la operación busca afectar las fuentes de financiación y la capacidad logística de esta estructura armada en Norte de Santander.

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De la Espriella aseguró que los resultados de este tipo de acciones permiten debilitar a las organizaciones criminales al reducir su capacidad operativa y afectar a quienes estarían encargados de administrar sus recursos.

En su publicación, también envió un mensaje a los grupos armados ilegales y afirmó que el Estado continuará persiguiendo a sus integrantes para desmantelar sus estructuras.