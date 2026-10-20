Muere el soldado del Ejército que había sobrevivido al ataque con explosivos atribuido al ELN en Arauca

Este martes el Ejército Nacional confirmó que el soldado Daniel Felipe Pinzón Serrano, falleció como consecuencia del ataque con explosivos que tuvo lugar el pasado 17 de octubre en Arauquita.

El atentado se registró mientras varias tropas adelantaban una operación militar en el sector de Puente Quinay.

Como consecuencia del brutal acto, el soldado Pinzón Serrano resultó afectado dado que sufrió múltiples heridas por esquirlas en el cuerpo. De inmediato, fue evacuado y trasladado al Hospital San Vicente, en Arauca, donde recibió atención médica especializada.

Sin embargo, tras luchar tres días por mantenerse con vida, falleció este martes.

"Pese a los esfuerzos del personal médico, el soldado profesional falleció en las últimas horas, mientras permanecía bajo atención médica".

El Ejército rechazó el ataque y a través de un comunicado, confirmó que adelantará las acciones judiciales correspondientes ante las autoridades competentes para que estos hechos sean investigados conforme a la ley.

Además, expresó "sus más sinceras condolencias y solidaridad con los familiares, compañeros y seres queridos de nuestro militar, brindándoles acompañamiento en este difícil momento".

Así fue el ataque del ELN

Según el documento, "el 17 de octubre de 2026, en desarrollo de una operación militar en el sector de Puente Quinay, municipio de Arauquita, Arauca, tropas del Batallón de Infantería N.° 59 fueron objeto de un hostigamiento mediante el lanzamiento de artefactos explosivos desde un vehículo en movimiento, acción atribuida al grupo armado organizado ELN".