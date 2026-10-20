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Video | Adulto mayor arriesgó su vida y retiró un presunto cilindro con explosivos del ELN en Norte de Santander

El hecho ocurrió en medio de la escalada de violencia en el Catatumbo.

Valentina Bernal

octubre 20 de 2026
01:59 p. m.
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La situación de orden público continúa deteriorándose en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde durante los últimos cuatro días se han intensificado los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.

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En medio de este panorama, un video registró cómo un hombre retiró y trasladó por diferentes sectores del municipio un cilindro que tenía adhesivos con siglas alusivas al ELN y que, según la información conocida, no había sido inspeccionado por las autoridades.

Adulto mayor retiró un presunto cilindro con explosivos del ELN en Norte de Santander

El hecho ocurrió en una vía de acceso a El Carmen, cerca de una estación de combustible. De acuerdo con lo señalado, la comunidad había alertado sobre la presencia del objeto y solicitado la intervención de las autoridades para establecer si representaba una amenaza.

Sin embargo, según el reporte conocido, ni el Ejército ni la Policía se habían acercado a verificar el cilindro. Ante la falta de respuesta, un habitante decidió retirarlo por sus propios medios y lo llevó por diferentes calles del municipio.

Versiones sobre el caso indican que el hombre aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Consejero de paz advirtió el nivel de riesgo al que se sometió

Luis Niño, consejero de paz de Norte de Santander, advirtió sobre la gravedad de lo ocurrido y pidió no restarle importancia a lo sucedido en medio de la crisis que atraviesa la región.

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No puede pasar como un mero chiste frente a la situación que está viviendo el Catatumbo. Todas las personas de la población están siendo afectadas de manera directa. Donde este cilindro hubiera tenido explosivos, no estábamos hablando solo de un civil muerto.

En este sentido, la recomendación ante este tipo de situaciones es no acercarse ni manipularlos y reportar su presencia a las autoridades para que personal especializado pueda evaluar la amenaza.

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