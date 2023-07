“No conozco a ‘Ñoño Elías’ ni a Musa Besaile”: Andrés Calle, presidente de la Cámara

Este 20 de julio, a las 11:00 de la noche finalizó la elección de los presidentes de Senado y Cámara de Representantes. La nueva legislatura irá hasta 2024. Para el Senado, Iván Name logró las mayorías con 54 votos, mientras que la Cámara quedó presidida por Andrés Calle, quien obtuvo 179 votos. Fue elegido casi por unanimidad.

Andrés Calle, del Partido Liberal, es considerado como ficha del Gobierno Nacional, lo que ha sido criticado por la oposición en cuanto a las garantías para la discusión de proyectos con las reformas que siguen en pie.

Además de los rumores de que su hermano, Gabriel Calle, estaría siendo apoyado por el excongresista ‘Ñoño Elías’, quien estuvo detrás de delicados entramados de corrupción en el país.

Horas después de conocerse su liderazgo en el Congreso, Noticias RCN conversó con Calle:

Noticias RCN: ¿Habría garantías para la oposición al ser cercano al presidente?

Yo he hecho un ejercicio durante cinco años desde que comenzó mi carrera política, dentro del Partido Liberal. Mi discurso ha tenido grandes coincidencias con el presidente como el tema de la justicia social y la paz. Esa ha sido mi defensa.

Sin duda, tengo una cercanía por el acompañamiento a la campaña del presidente de la República, pero no serán mis ideas las que estén dirigiendo la plenaria, será la garantía del ejercicio respetuoso al principio de la separación de poderes y a esa neutralidad que debe tener el presidente de la Cámara para darle garantías a todos los partidos políticos.

Noticias RCN: ¿Su hermano Gabriel Calle tendría el apoyo del ‘Ñoño Elías’ para la Gobernación de Córdoba?

Hoy me han puesto un tapabocas y no puedo referirme a la política del departamento de Córdoba para no incurrir en doble militancia.

No conozco a ‘Ñoño Elías’. No conozco a Musa Besaile

Esa es una realidad que la conocen los cordobeses. Andrés Calle no conoce a estos personajes. Mi vida política no la he hecho a su lado.

Cuando inicié mi carrera política hace cinco años, estas dos personas se encontraban ya privadas de la libertad.

Puedo decir con toda claridad y transparencia que mi ejercicio no ha estado al lado de ninguna de estas dos personas.

Noticias RCN: ¿Qué va a pasar en esta legislatura con las reformas de presidente?

En mi actuar siempre está el respeto por la separación de poderes y la independencia de la rama legislativa, y así actuaremos, con todas las garantías y la energía para que las bancadas participen de manera eficiente y entendiendo la realidad de sus postulados ideológicos y la realidad de sus regiones.

Esta Cámara tiene la fortuna de representar a las regiones de Colombia. Todo tenemos visiones distintas y aquí hay que tratar de unificar en democracia. Más democracia es el camino hacia la paz. Ese fue el mensaje que dio el presidente y es el mensaje desde la presidencia de la Cámara: queremos construir un escenario de paz en la Cámara de Representantes, brindando todas las garantías democráticas para la participación de las diferentes bancadas.