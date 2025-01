"Él ya confesó que la mató": la queja de la familia de Luz Mery Tristán por posible libertad de Andrés Ricci

Hay preocupación entre la familia de la patinadora Luz Mery Tristán, asesinada en 2023 en Cali, pues el presunto feminicida Andrés Gustavo Ricci García, expareja de la deportista, podría quedar libre por vencimiento de términos.

Debido a lo anterior, la familia de la deportista pide a la Fiscalía General de la Nación dar celeridad al proceso y condenar prontamente a Ricci García.

Para hablar de la situación Noticias RCN se contactó con Valeria Tristán, hija de Luz Mery. Esto fue lo que dijo en A lo que Vinimos.

¿Por qué podría quedar libre Andrés Ricci, el presunto responsable del feminicidio de tu mamá?

En este país me parece muy loco que pueda haber algo que se llame vencimiento de términos, cuando él ya confesó que la mató. En una de las últimas audiencias él aceptó que él le disparó a mi mamá.

Y aún así ha pasado un tiempo porque el abogado de él ha dilatado el proceso. Ha hecho bastantes maniobras, entonces que una cirugía, los testigos de ellos son citados y no vienen.

Te digo, no podemos permitir que él se salga con la suya, ese señor llega a pisar un pie por fuera de la cárcel y yo sé que él se escapa.

Él confesó que mató a su mamá, ¿por qué no avanza entonces la audiencia?

Él dijo que la mató. Él ya sabe que él le disparó, de qué saca excusas de el por qué, de que supuestamente fue sin culpa, de muchas cosas. No sé cómo puede ser tan cínico para querer desviar los temas de que él la mató.

¿Cómo han sido estos meses sin su mamá?

Yo siento que es un dolor que nunca pasa, siento que uno aprende a vivir con ese dolor. La extrañamos demasiado, hace demasiada falta, era una persona demasiado feliz, era una persona que siempre nos empujaba para salir adelante y hace mucha falta.

En serio intentamos todos los días poder seguir adelante, poder seguir con nuestras vidas porque no es fácil para que este tipo en verdad quiera lograr salirse con la suya.

He escuchado que tiene arrepentimiento, cosas así, yo no lo he escuchado una vez que se haya contactado con nosotros. Para decir, perdónenme por lo que hice.

¿Qué le pide al juez, a la Fiscalía, a la justicia colombiana?

Les pido que, por favor, no vayan a dejar que un asesino que le quitó la mamá a cinco hijos, que le quitó una gloria al deporte colombiano, una persona que tantas personas admiraban, una amiga excepcional, una tía, una hermana, que esta persona que hizo algo tan cruel pueda salirse con la suya.

Es un feminicidio. Es un feminicidio y así mismo se tiene que condenar.