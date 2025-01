Emergencia en Puerto Carreño por apagón que se extiende más de 20 horas

A oscuras están 40.000 habitantes de Puerto Carreño, capital de Vichada, desde hace más de 20 horas debido a un apagón.

Las autoridades regionales señalan que el Gobierno Nacional no ha girado los subsidios necesarios por lo que Electrovichada, la empresa generadora de energía en el municipio anunció que no podía seguir con la prestación del servicio de electricidad.

Lo que dicen los habitantes de Puerto Carreño por el apagón en el municipio

Los habitantes de la capital del departamento del Vichada se encuentran en una carrera contra el tiempo, pues debido a la falta de energía han dejado de funcionar electrodomésticos básicos como la nevera.

“Los alimentos en la casa se me dañan, la nevera no me funciona, todo se daña. Uno tiene pozo profundo y no tiene cómo sacar agua, como bañarse", aseguró Cecilia Ortiz Mosquera, habitante de Puerto Carreño.

Además de la afectación a las viviendas familiares, los comerciantes expresan preocupación pues aseguran que están experimentando fuertes pérdidas económicas por el perecimiento de varios de los productos que ellos venden y que requieren una cadena de frío.

"Los productos que vendemos requieren de una cadena de frío, al no tener la luz es muy costoso sostener una planta", aseguró el comerciante Luis Ernesto Riviera.

Por otro lado, las altas temperaturas son imposibles de combatir y eso también está afectando el día a día de la población. Debido a la situación desde Puerto Carreño, los habitantes piden al Gobierno Nacional hacer los giros correspondientes.

¿De cuánto es la deuda del gobierno nacional con Electrovichada?

A través de un comunicado emitido por Electrovichada, la empresa asegura que ha trabajado con proveedores para intentar cubrir el hueco dejado en el abastecimiento eléctrico por la deuda del Gobierno Nacional.

Además, aseguraron que el Ministerio de Minas ha dejado resoluciones aprobadas para el pago de subsidios y que no se han hecho, uno de ellos es de 1.600 millones de pesos para el proveedor de energía Refoenergy Bita S. A. S. que corresponden a energía entregada a la población desde marzo de 2024.

El otro es de 4.588 millones de pesos para Terpel, correspondientes al combustible despachado desde octubre de 2024.

Lo que dice el gobernador de Vichada sobre el apagón en Puerto Carreño

Hecson Alexis Benito Castro, gobernador de Vichada, aseguró que, debido a la situación, desde el día de ayer se quedaron sin energía debido a la falta de giros pues la planta eléctrica no tiene flujo para funcionar y para el Plan B, generación energética a través del diésel, también hace falta del pago de subsidios.

“Debemos entender que estamos en pleno verano que el grado de temperatura, fácilmente, puede estar en este momento en 38 o 40 grados pues la población en general el calor, los víveres, el comercio, el hospital, las guarniciones militares, las entidades públicas, todos estamos colapsados porque no hay energía”, aseguró el gobernador.

Además, advierte que el Hospital San Juan de Dios, que es el que presta el servicio a Puerto Carreño, está funcionando con una planta que puede abastecer por unas 10 o 12 horas más.