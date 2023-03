Uno a favor y otro en contra de la ley de sometimiento: las posiciones de Ariel Ávila y David Luna

Las fuertes críticas del fiscal general, Francisco Barbosa, al proyecto de ley de sometimiento que presentó el Gobierno al Congreso generó todo tipo de reacciones de quienes la comparten y de los que no. Por esa razón, en 'A lo que vinimos' de Noticias RCN, los senadores Ariel Ávila y David Luna dieron su posición respecto a ese proyecto.

Noticias RCN: ¿Por qué este proyecto entra con mensaje de urgencia y debe ser aprobado tan rápido?

Ariel Ávila: La ley de sujeción a la justicia está diseñada para desmovilizar y sacar del conflicto armado a unas 20 mil personas, de siete u ocho organizaciones criminales grandes.

¿Qué es someterse a la justicia? Es que alguien se entregue a la justicia, entregue verdad, ayude a desmantelar organizaciones, entregue recursos para la víctimas y a cambio el Estado le reduce la pena.

Noticias RCN: ¿Cuáles son los artículos que más le preocupan de este proyecto?

David Luna: Son tres. El primero es que los narcotraficantes en este proyecto podrían de manera inmediata quedar libres, solamente señalando que tienen una organización y esa organización buscando beneficios políticos.

En segundo lugar, que la plata del narcotráfico debe reparar a las víctimas y no se la pueden quedar ellos solo señalando que no lo van a volver hacer. Y lo tercero, que no puede haber estatus político por la puerta de atrás con esta norma, pero acá claramente hay un negocio ilícito.

Noticias RCN: ¿Se pueden cuelar narcotraficantes solicitados en extradición y ahí embolatarse su traslado a Estados Unidos?

Ariel Ávila: El tratado de extradición no se toca. Si la organización criminal cumple, el tratado de extradición sigue funcionando. La única forma es que el Gobierno de Colombia diga que no extradite, pero eso es una conversación en años.

Noticias RCN: ¿Cuál es su opinión sobre la insistencia del Gobierno de no tocar la extradición?

David Luna: No estoy de acuerdo con esa afirmación, porque cuando usted establece un principio de oportunidad en la entrega y en la negociación del crimen, puede abrir la puerta a que cualquier tipo de sanción sea excluida.

Si un narcotraficante se entrega bajo las condiciones según la norma presentada, puede perfectamente estar negociando la no extradición.

Noticias RCN: El artículo 18 dice que una persona que ya cumplió ocho años de cárcel puede quedar libre, ¿es decir que un delincuente condenado a 40 años por homicidio podría salir?

Ariel Ávila: Puede haber un miembro de una organización que esté en la cárcel y lleve más de ocho años. En ese escenario uno diría que ya cumplió la pena, pero no, pudo haber cumplido, pero no habrá una excarcelación inmediata. Eso se dará una vez se firme el acta colectiva de sometimiento a la justicia. Es decir, un año o año y medio después de la ley.

Noticias RCN: ¿Qué opina sobre libertad para delincuentes condenados a 40 años?

David Luna: Yo creo que Colombia necesita una ley de sometimiento, pero como está redactada es una ley que permite grandes vacíos y que los narcotraficantes la podrán usar para salir por la puerta de atrás. No solamente ese artículo, sino otros que suspenden las penas luego de ser condenados.