Armando Benedetti se pronunció sobre decisión de la Fiscalía de remitir sus procesos a la Corte Suprema

La Fiscalía General de la Nación anunció este 24 de julio que remitiría a la Corte Suprema cuatro procesos en contra de Armando Benedetti. Se trata de investigaciones por enriquecimiento ilícito de servidor público, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, delitos contra mecanismos de participación democrática, e interés indebido en la celebración de contratos.

Esto ocurrió porque cuando el exembajador de Colombia ante Venezuela dejó el Congreso, el alto tribunal perdió competencia para investigarlo. Sin embargo, ahora, el ente acusador argumentó que se revive el fuero constitucional que lo inviste porque los hechos en materia de investigación se habrían cometido mientras él se desempeñó como senador, sumado a que ya no ejerce como embajador en Caracas.

Puede leer: Fiscalía regresa a la Corte Suprema expedientes de Armando Benedetti en presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Benedetti se pronunció sobre este tema a través de su cuenta de Twitter. “Yo no sé de dónde sale tanto estúpido: 1. ¿Acaso que me investigara Gabriel Jaimes era el paraíso o algún indicio de impunidad?, 2. ¿Por qué creen que regresar a la Corte, ante quien siempre he respondido por 20 años y cuyas decisiones siempre he respetado, es sinónimo de algo?”, escribió.

Con esto se refirió a los comentarios que despertó el traslado de sus casos a la Corte, y la dificultad que esto le podría representar a su situación política, teniendo en cuenta que el proceso por enriquecimiento ilícito está muy avanzado en la Sala de Instrucción y solo hace falta una decisión de medida de aseguramiento.

Los demás procesos en su contra están en etapa de indagación, y tienen que ver con financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, por los audios que se conocieron del exfuncionario en los que, además de insultar a Laura Sarabia, insinúa que a la campaña de Gustavo Petro ingresaron dineros irregulares.

Y los delitos contra mecanismos de participación democrática, en los que se averigua sobre presuntas actividades ilícitas como la financiación de campañas políticas con recursos públicos, clonación de cédulas y financiación de grupos paramilitares.

Puede leer: Fiscalía citó a Armando Benedetti a declaración juramentada para precisar sobre financiación de la campaña Petro