Exsenador Arturo Char no recibió visto bueno en reclamo de nulidad en su caso por corrupción

En las últimas horas, se conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente un recurso de queja que había interpuesto el exsenador Arturo Char, quien enfrenta un proceso por los presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.

De esta manera queda en firme la decisión de la Sala de no acceder a la nulidad presentada por la defensa de Char contra el proceso. Por lo que ahora quedará pendiente que se fije fecha para la indagatoria, que estaba suspendida mientras se resolvía la queja.

¿Qué ha pasado con el caso del exsenador Arturo Char?

La Corte Suprema de Justicia ya había anunciado el pasado 21 de marzo el aplazamiento de la audiencia de indagatoria que se adelanta contra el exsenador Arturo Char, por el caso de presunta corrupción electoral del que es señalado para llegar al Congreso de la República.

Justamente, el pasado 21 y 22 de marzo se tenía previsto que se realizara la diligencia, pero el abogado defensor del exsenador, Juan David Riveros, presentó un recurso de queja contra la decisión de la Sala de Instrucción.

Por lo que después de que presentara ese recurso, los magistrados de la Sala de Instrucción afirmaron que no le darían procedencia a la audiencia hasta que no se respondiera al recurso de queja. Pero, este viernes 24 de marzo se ha conocido que no le dieron validez.

Ahora se prevé que la diligencia se adelante de manera presencial y que el despacho de la Sala fije la fecha de la indagatoria en la que le preguntarán por su presunto nexo en el escándalo de corrupción electoral de "La Casa Blanca".