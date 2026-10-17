Asesinan lideresa social de 74 años en Soacha: ofrecen millonaria recompensa

Una nueva tragedia enluta al municipio de Soacha luego de que se conociera el cruel asesinato de una lideresa social Lucero Ramírez Molina, de 74 años.

Lo que se sabe sobre el asesinato de la líder social

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La mujer que también fue presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Sandra y fue asesinada en las últimas horas.

Tras conocer el caso, la Alcaldía de Soacha respondió de manera inmediata ante el crimen, ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato.

El alcalde del municipio declaró que ya ordenó a las autoridades adelantar todas las investigaciones necesarias para esclarecer este crimen y dar con los responsables.

Familiares, amigos y vecinos del sector expresaron su profunda tristeza por la pérdida de quien dedicó gran parte de su vida al servicio comunitario. Los testimonios recogidos en el barrio Villa Sandra reflejan el impacto que tenía Ramírez Molina en su comunidad.

“Ella era muy solidaria, muy trabajadora, pero esas cosas que usted sabe, la envidia existe", manifestó uno de los vecinos.

Otro habitante del sector expresó la conmoción: "Ay no, a mí me cayó como un balde de agua fría, sinceramente. Nosotros la veíamos bien con la mayoría de gente”.

La Policía Nacional informó que desplegó de manera inmediata todas sus capacidades investigativas y de inteligencia para esclarecer los hechos. Ahora, las autoridades trabajan en la recopilación de pruebas y testimonios que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen.

Este asesinato se suma a las alarmantes cifras de violencia contra líderes sociales en Colombia. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo transcurrido de 2026 han sido asesinados 127 líderes y lideresas sociales en todo el país.