Vendavales e inundaciones: fuertes lluvias provocaron emergencias en Funza y Soacha

Varios municipios de Cundinamarca enfrentaron una emergencia climática que ha dejaron centenares de familias afectadas. Funza y Soacha concentran los daños más graves, con viviendas destechadas, inundaciones en vías principales y comunidades sin servicios básicos durante horas.

Graves emergencias por fuertes lluvias en Cundinamarca

El vendaval que azotó a Funza cerca de las tres y media de la tarde de este 14 de octubre, causó daños en aproximadamente 300 viviendas. Las fuertes ráfagas de viento levantaron tejados, derribaron árboles, postes y cables eléctricos en varios sectores del municipio.

"Fue un susto terrible, porque se empezó a ver como un humo y volaban las tejas de todas las casas, volaba todo, vidrio, tejas, todo", relató Yolanda, una de las residentes afectadas.

Las familias pasaron la noche sin luz, agua, ni gas. Algunos habitantes tuvieron que buscar alojamiento en hoteles ante el riesgo de nuevos incidentes.

Tras la emergencia, la Gestión de Riesgo del municipio ha realizado censos para determinar el número exacto de afectaciones y diseñar un plan de acción coordinado con la Alcaldía y la Gobernación de Cundinamarca.

"Sin lugar a duda, este es un fenómeno que ha tocado a todo el territorio y por eso estamos dispuestos a ayudar", señaló Daniel Bernal, representante a la Cámara de Representantes.

Por otro lado, en Soacha, las intensas lluvias generaron un escenario de caos en la autopista Sur, que terminó inundada con vehículos atrapados en trancones.

Los pasajeros no podían continuar debido a que el agua cubría sectores de la vía principal.

La situación se agravó en la Comuna 4 de Soacha, donde las precipitaciones abrieron un boquete en una vía pública y aumentó el temor por posibles inundaciones.

"Hemos activado el puesto de mando unificado garantizando el acompañamiento de todo el personal, organismos de socorro, oficina de unidad de riesgos y ante todo la maquinaria disponible", informó Julián Sánchez, alcalde de Soacha.

Autoridades monitorean emergencias en Cundinamarca

Otros municipios también reportaron emergencias. En Madrid se registraron inundaciones en varios sectores, obligando a equipos de atención a realizar labores de limpieza de aguas residuales. Cota y Lenguazaque presentaron igualmente afectaciones que requirieron la intervención de organismos de socorro.

La Gobernación de Cundinamarca, a través de Gestión del Riesgo, mantiene el seguimiento a los 116 municipios del departamento y coordina la atención de las emergencias con las alcaldías locales y los organismos de socorro desplegados en las zonas afectadas.