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Motociclista murió arrastrado por una fuerte corriente de agua tras las torrenciales lluvias en Soacha

Las fuertes precipitaciones provocaron emergencias en la Comuna 4, afectaron viviendas y tuberías.

Valentina Bernal

octubre 15 de 2026
09:27 p. m.
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Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en Soacha, Cundinamarca, dejaron graves afectaciones en varios sectores del municipio.

La emergencia más lamentable fue la muerte de un motociclista de 37 años, quien habría sido arrastrado por la fuerza del agua mientras se movilizaba por la Comuna 4.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hombre descendía desde Ciudadela Sucre cuando perdió el control de su motocicleta. Aunque habitantes de la zona intentaron auxiliarlo, no fue posible rescatarlo con vida.

¿Cómo ocurrió la tragedia que cobró la vida del motociclista?

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó el fallecimiento y explicó que el motociclista se desplazaba desde Ciudadela Sucre, en la Comuna 4, cuando perdió la maniobrabilidad del vehículo debido a las condiciones generadas por las lluvias.

La fuerza de la corriente habría dificultado su desplazamiento y terminó arrastrándolo. Pese a los esfuerzos de la comunidad para auxiliarlo, el hombre murió.

Agua desbordó una cancha e inundó sectores de Ciudadela Sucre

La emergencia también quedó en evidencia en Ciudadela Sucre, donde los habitantes observaron cómo el nivel del agua aumentaba hasta superar los límites de algunos espacios comunitarios.

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Uno de los residentes relató que la corriente pasó por encima de una cancha y sus graderías, y aseguró que el nivel habría alcanzado entre 2,5 y 3 metros en ese punto.

¿Qué daños dejaron las lluvias en los barrios de Soacha?

Además de las inundaciones, los habitantes reportaron afectaciones en las tuberías y dificultades con el suministro de agua.

En el barrio Villa Esperanza, por ejemplo, residentes señalaron que la corriente dañó una tubería y dejó a parte de la comunidad sin servicio. Aunque las labores de remoción del lodo avanzaban, todavía persistían daños que requerían atención.

La recuperación de las zonas afectadas implica retirar el material acumulado, revisar la infraestructura y restablecer los servicios que pudieron resultar comprometidos por la emergencia.

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Los habitantes esperan que las intervenciones permitan recuperar la normalidad y evitar que las consecuencias de las lluvias se prolonguen durante los próximos días.

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