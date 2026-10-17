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Asesinato, amenazas y un cilindro sospechoso: las alarmas que rodean la cárcel de Palogordo

El homicidio de un dragoneante reavivó los cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad alrededor del penal.

Noticias RCN

octubre 17 de 2026
09:05 p. m.
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El asesinato de Diego Armando Acevedo, dragoneante Inpec en la cárcel de Palogordo, en Santander, volvió a poner bajo la lupa la seguridad de los funcionarios penitenciarios y las situaciones denunciadas en los alrededores de este establecimiento.

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El caso se conoce en medio de antecedentes que incluyen el hallazgo de un cilindro con mensajes amenazantes, reportes de ataques contra funcionarios y advertencias sobre posibles riesgos para la vida de personas relacionadas con el centro carcelario.

Un cilindro con mensajes amenazantes fue reportado en la cárcel de Palogordo, Santander

Uno de los antecedentes señalados por el congresista corresponde al 18 de septiembre de 2026, cuando habría sido abandonado un cilindro con frases intimidantes en la vereda Chocoita, cerca de la cárcel de Palogordo.

Este episodio generó interrogantes sobre la respuesta institucional y las acciones que se habrían puesto en marcha para establecer el origen del elemento, determinar el alcance de las amenazas y prevenir posibles ataques.

Por eso, entre las explicaciones que se buscan está conocer qué hicieron las autoridades tras recibir el reporte y si se adoptaron medidas adicionales de protección en el entorno del establecimiento penitenciario.

Denuncias anteriores y preguntas sobre las medidas de protección

Las alertas no habrían comenzado con el hallazgo del cilindro. Según la información expuesta por Pineda, en agosto de 2026 también se habría registrado un ataque contra un funcionario de la cárcel de Palogordo.

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El caso habría sido puesto en conocimiento del Inpec y del Ministerio de Defensa. Sin embargo, de acuerdo con el congresista, todavía no habría recibido respuesta frente a las situaciones denunciadas. La documentación correspondiente estaría en manos de las autoridades desde septiembre.

Una denuncia advierte sobre amenazas contra una familia

Otro de los elementos expuestos en la denuncia hace referencia a presuntas intimidaciones contra la vida de una persona y sus familiares.

De acuerdo con el relato incluido en el documento, el 21 de septiembre de 2026 se informó sobre un episodio ocurrido en el sector La Cabaña, en la vereda Palogordo, jurisdicción del municipio de Girón, Santander.

La denuncia señala que cuatro hombres adultos, vestidos de negro, con capuchas y aparentemente armados, habrían interceptado a una persona. Según esa versión, los sujetos se movilizaban en dos motocicletas tipo XR sin placas y le habrían advertido que tuviera cuidado.

Congreso convocó audiencia pública para esclarecer lo ocurrido

Frente a las denuncias, el representante Jhonatan Pineda convocó una audiencia pública en el Congreso de la República con el propósito de obtener explicaciones sobre los hechos y revisar las condiciones de seguridad de la cárcel de Palogordo.

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Entre los asuntos que se busca examinar están las medidas implementadas en el patio 10, las decisiones relacionadas con el traslado de personas privadas de la libertad y las actuaciones adelantadas ante las alertas reportadas durante los últimos meses.

También se busca establecer qué está ocurriendo en los alrededores del centro penitenciario y qué mecanismos de coordinación existen entre las entidades responsables para prevenir ataques contra los funcionarios y otras personas que puedan estar en riesgo.

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