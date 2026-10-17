Ataque con explosivos contra una patrulla en Cali dejó tres policías heridos: esto se sabe

Tres uniformados resultaron heridos tras un ataque con explosivos contra una patrulla de la Policía en el corregimiento de Montebello, zona rural de Cali, Valle del Cauca. El hecho se registró sobre la vía que conduce al cerro de las Trece Cruces y es materia de investigación por parte de las autoridades.

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El atentado ocurrió en medio de una ola de violencia en el departamento, donde también se registró un ataque contra el exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, en el que murió uno de sus escoltas.

¿Cómo fue el ataque en el que salieron heridos tres uniformados en Cali?

Según la información conocida, los policías se movilizaban en una patrulla por el sector de Montebello cuando les lanzaron un artefacto explosivo. El elemento impactó contra un poste de energía y, tras la detonación, varias esquirlas alcanzaron a los uniformados.

Luego de la primera explosión, unidades antiexplosivos de la Policía y funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) llegaron al lugar para inspeccionar el área y establecer qué había ocurrido.

Sin embargo, mientras adelantaban las verificaciones, se produjo una segunda detonación en el mismo punto.

Hubo una segunda detonación en medio de las inspecciones

La explosión del segundo artefacto dejó lesionado a otro uniformado, con lo que la cifra de policías heridos ascendió a tres.

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Los afectados fueron trasladados a la Clínica Imbanaco, en el sur de Cali, para recibir atención médica. Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre su estado de salud.

¿Quiénes estarían detrás del atentado?

El secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés, confirmó que las autoridades investigan los ataques registrados en el Valle del Cauca y señaló que, por sus características, podrían estar relacionados con estructuras criminales diferentes.

Han sido dos acciones terroristas. Han sido modalidades diferentes. Creemos que hay estructuras diferentes detrás de las mismas, pero estamos adelantando las investigaciones.

Garcés aseguró que las autoridades trabajan para identificar y capturar a los responsables. No obstante, por ahora no se ha confirmado quién ejecutó el ataque contra la patrulla ni qué grupo estaría detrás de la acción.

Personería se pronunció por el ataque contra los uniformados en Cali

Por su parte, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, rechazó los hechos y manifestó su preocupación por los ataques contra integrantes de la fuerza pública.

El funcionario insistió en la importancia de respetar las normas del derecho internacional humanitario, en medio de una situación de orden público que mantiene en alerta a las autoridades del departamento.