CANAL RCN
Colombia Video

Ataque con explosivos contra una patrulla en Cali dejó tres policías heridos: esto se sabe

Durante las inspecciones, detonó un segundo explosivo que dejó a otro policía lesionado.

Valentina Bernal

octubre 17 de 2026
03:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tres uniformados resultaron heridos tras un ataque con explosivos contra una patrulla de la Policía en el corregimiento de Montebello, zona rural de Cali, Valle del Cauca. El hecho se registró sobre la vía que conduce al cerro de las Trece Cruces y es materia de investigación por parte de las autoridades.

Motociclista murió arrastrado por una fuerte corriente de agua tras las torrenciales lluvias en Soacha
RELACIONADO

Motociclista murió arrastrado por una fuerte corriente de agua tras las torrenciales lluvias en Soacha

El atentado ocurrió en medio de una ola de violencia en el departamento, donde también se registró un ataque contra el exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, en el que murió uno de sus escoltas.

¿Cómo fue el ataque en el que salieron heridos tres uniformados en Cali?

Según la información conocida, los policías se movilizaban en una patrulla por el sector de Montebello cuando les lanzaron un artefacto explosivo. El elemento impactó contra un poste de energía y, tras la detonación, varias esquirlas alcanzaron a los uniformados.

Luego de la primera explosión, unidades antiexplosivos de la Policía y funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) llegaron al lugar para inspeccionar el área y establecer qué había ocurrido.

Sin embargo, mientras adelantaban las verificaciones, se produjo una segunda detonación en el mismo punto.

Hubo una segunda detonación en medio de las inspecciones

La explosión del segundo artefacto dejó lesionado a otro uniformado, con lo que la cifra de policías heridos ascendió a tres.

Descubren altares de santería y listas de víctimas de una presunta banda sicarial en Caldas
RELACIONADO

Descubren altares de santería y listas de víctimas de una presunta banda sicarial en Caldas

Los afectados fueron trasladados a la Clínica Imbanaco, en el sur de Cali, para recibir atención médica. Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre su estado de salud.

¿Quiénes estarían detrás del atentado?

El secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés, confirmó que las autoridades investigan los ataques registrados en el Valle del Cauca y señaló que, por sus características, podrían estar relacionados con estructuras criminales diferentes.

Han sido dos acciones terroristas. Han sido modalidades diferentes. Creemos que hay estructuras diferentes detrás de las mismas, pero estamos adelantando las investigaciones.

Garcés aseguró que las autoridades trabajan para identificar y capturar a los responsables. No obstante, por ahora no se ha confirmado quién ejecutó el ataque contra la patrulla ni qué grupo estaría detrás de la acción.

Denuncian presunto caso de abuso contra un gato en Santander: la senadora Esmeralda Hernández lo divulgó
RELACIONADO

Denuncian presunto caso de abuso contra un gato en Santander: la senadora Esmeralda Hernández lo divulgó

Personería se pronunció por el ataque contra los uniformados en Cali

Por su parte, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, rechazó los hechos y manifestó su preocupación por los ataques contra integrantes de la fuerza pública.

El funcionario insistió en la importancia de respetar las normas del derecho internacional humanitario, en medio de una situación de orden público que mantiene en alerta a las autoridades del departamento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

UNP

¿Cómo proteger a los trabajadores de la UNP? Atentado en Jamundí vuelve a poner el tema sobre la mesa

Cali

VIDEO: Hombre se colgó de un bus del MÍO para transportar estantes metálicos en Cali

ELN

Cayó alias El Señor, principal enlace del ELN con carteles narcotraficantes extranjeros

Otras Noticias

Guatemala

Asesinan a tiros a exfiscal de Guatemala: esto se sabe

El abogado era reconocido por sus denuncias sobre posibles redes de corrupción y presuntos vínculos entre sectores políticos y estructuras criminales.

Apple

Ya se puede reservar el iPhone Duo en Colombia: conozca los precios y cuándo lo entregan

El nuevo teléfono plegable de Apple está disponible en preventa en Colombia, con precios desde $9.199.000.

Bogotá

Personería de Bogotá hizo grave radiografía del sector salud en la ciudad: las cifras que alertan

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 17 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Luis Díaz

Luis Díaz se fue de triplete con el Bayern Múnich: ¡tres golazos contra el Leipzig!