Niñas reclutadas estarían siendo obligadas a conquistar a otros menores por redes sociales para meterlos en las filas

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales sigue siendo una grave preocupación en el país.

La problemática no solo se presenta en zonas rurales o mediante la presión directa de los combatientes, sino también se ha trasladado a las redes sociales, donde los menores pueden ser contactados, engañados y convencidos de ingresar a las filas armadas.

Informes conocidos por Noticias RCN advierten que, en regiones como el Cauca, las niñas menores de 13 años estarían siendo reclutadas en una proporción superior a la de los niños de la misma edad. Según estos documentos, la tendencia ha aumentado durante los últimos cinco años.

Niñas están siendo víctimas de reclutamiento y son utilizadas para captar a otros menores

Una vez ingresan a las filas de los grupos armados ilegales, las niñas pueden ser obligadas a cumplir diferentes funciones. Según los informes, algunas son utilizadas como combatientes, otras deben realizar labores domésticas y también se han documentado situaciones de explotación sexual por parte de integrantes de estas estructuras.

Además, algunas menores serían utilizadas para atraer a otros niños y adolescentes, principalmente hombres, mediante estrategias de conquista a través de las redes sociales.

Esta modalidad dificulta la prevención del reclutamiento, pues el primer contacto puede presentarse como una relación afectiva o una amistad. Bajo esa apariencia, los menores pueden ser persuadidos para desplazarse a otros lugares y terminar vinculados a organizaciones armadas.

Así captaron a un joven de 16 años a través de las redes sociales

El caso de un adolescente de 16 años, reclutado en Antioquia, evidencia cómo operaría esta estrategia. Según la información conocida por Noticias RCN, una joven lo habría conquistado a través de las redes sociales y posteriormente lo convenció de incorporarse a la guerrilla.

Durante los dos años que permaneció en las filas armadas, el menor recibió entrenamiento para utilizar drones en operaciones con explosivos.

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En su relato, el joven explicó que dentro de la estructura había dispositivos aéreos de gran tamaño destinados a realizar ataques. También describió el uso de otros drones para labores de registro y operaciones en terreno.

Sin embargo, después de dos años decidió abandonar ese camino y buscar una salida a través de la legalidad. Ahora envía un mensaje a quienes continúan en las filas armadas y a sus familias para que consideren la posibilidad de entregarse.

El adolescente advirtió sobre los riesgos de permanecer en estos grupos y pidió a otros menores que dejen las armas antes de que su vida y su futuro queden aún más comprometidos.

Códigos QR y números de WhatsApp: las herramientas para atraer jóvenes

Las redes sociales no serían el único mecanismo empleado para contactar a niños y adolescentes. En el departamento del Cauca, según el informe periodístico, también se han identificado pancartas con códigos QR y números de WhatsApp que facilitarían la comunicación directa con integrantes de las disidencias.

A través de estos canales, los grupos armados estarían promoviendo el ingreso de jóvenes a sus filas. La estrategia busca acercarse a una población que utiliza con frecuencia plataformas digitales y aplicaciones de mensajería, espacios en los que los mensajes de reclutamiento pueden circular con rapidez.

Menores se estarían autolesionando para no ser reclutados

Uno de los aspectos más graves del informe de la Defensoría del Pueblo es la identificación de casos en los que niños y niñas habrían recurrido a las autolesiones para intentar evitar su incorporación a grupos armados ilegales.

Según la entidad, en algunas regiones los menores han llegado a causarse daño con la intención de dejar de ser considerados aptos para integrar estas estructuras.