Caso ‘Baby Demoni’: revelan impactante hallazgo en la necropsia que apunta a una muerte violenta

Un año después de la muerte de Alejandra Esquín, reconocida en redes sociales como 'Baby Demoni', su familia continúa buscando respuestas sobre las circunstancias en las que perdió la vida.

La creadora de contenido falleció el 15 de octubre de 2025 y, desde entonces, las dudas sobre lo ocurrido han marcado la investigación judicial.

En un comienzo, una de las hipótesis apuntaba a un posible suicidio. Sin embargo, un documento conocido en exclusiva por Noticias RCN aporta un elemento clave para esclarecer el caso.

¿Qué reveló el informe de necropsia de 'Baby Demoni'?

Según el documento de Medicina Legal conocido por Noticias RCN, Alejandra Esquín murió por asfixia por compresión extrínseca del cuello. En términos sencillos, esto significa que una presión externa sobre el cuello le impidió respirar adecuadamente.

El informe también señala que la manera de muerte fue clasificada como violenta, pendiente de determinar con base en los hallazgos judiciales.

Este resultado es fundamental para la investigación, pues aporta información médico-legal que debe ser contrastada con las demás pruebas recopiladas por las autoridades. Aunque la necropsia establece hallazgos sobre la causa y la manera de muerte, por sí sola no identifica al responsable ni determina todas las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

¿Qué dice la familia de 'Baby Demoni' tras el resultado de la necropsia?

Para los familiares de Alejandra, el paso del tiempo no ha disminuido el dolor ni la necesidad de conocer la verdad. Su padre pidió a la Fiscalía y a los demás organismos judiciales que atiendan el caso y avancen en el esclarecimiento de la muerte de su hija.

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¿Qué le pido ahorita? Justicia. Yo le pido a los entes judiciales, a la Fiscalía, a todos los entes judiciales, que por favor se pongan en el lugar de todas estas personas que han perdido un familiar por culpa de estos feminicidas.

El padre de la creadora de contenido también aseguró que, desde su perspectiva, pese a los elementos que se han conocido durante el proceso, no ha visto avances concretos ni ha recibido las respuestas que espera de las autoridades.

La familia insiste en que se analicen las pruebas disponibles y se determinen las responsabilidades correspondientes.

¿Quiénes serían los sospechosos del presunto asesinato de la creadora?

Otro de los aspectos que rodean el caso es la situación de la expareja de Alejandra, quien, según la información entregada sobre la investigación, figura entre los posibles responsables que examinan las autoridades.

Los familiares aseguran que el hombre habría salido de Colombia y estaría en España. Según el padre de la joven, su salida del país se habría producido sin que la familia tuviera conocimiento previo de sus planes.

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Por ahora, esta versión corresponde a lo manifestado por los familiares.