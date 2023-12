Así cayó banda de tráfico de migrantes que operaba en la costa colombiana

Agentes encubiertos de la Dijín de la Policía durante un año hicieron seguimiento e interceptaciones a la banda dedicada al tráfico de migrantes en la costa colombiana. Varios videos fueron pieza clave. En ellos se ve a dos tramitadores en el Atlántico acelerando la entrega a una dominicana de un pasaporte colombiano legal adquirido de forma irregular.

La mujer pagó en total casi 4.500 dólares. En el relato que entregó a las autoridades dijo cómo los contactó y afirmó que le ofrecieron llegar a Estados Unidos. “Cuando fui a comprar el tiquete para Colombia me ofrecieron un paquete directo hasta Barranquilla por 180 dólares que incluía alimentación y el chip del celular”.

Contó que cuando estaba en la ciudad recibió una llamada y en un hotel coordinaron todo. “Llegó esa persona con otras tres personas quienes me iban a pasar el documento”. Además, explicó que para la entrega de los documentos tenía que viajar a otro municipio del departamento donde había más víctimas.

“Primero pagué 150 dólares para que me pasaran los documentos. Después de que les di la plata. me dijeron que en tres días me entregarían la cédula colombiana. Me llevaron hasta Candelaria, Atlántico, ahí me encontré con otra persona que estaba haciendo lo mismo que yo”.

La Policía interceptó varias comunicaciones de banda de tráfico de migrantes

Las reuniones de los tramitadores eran en exteriores y a plena luz del día para evitar ser detectados por las autoridades.

Tramitador Uno: ¿A dónde puedes cedularla? No importa que tenga que pagarse esa vaina.

Tramitador Dos: Yo a veces voy a Galapa. Man me lo registra.

Tramitados Uno: ¿Cuánto se le puede dar a ese man?

Tramitador Dos: Está cobrando un millón de barras

Los investigadores, en cabeza del general José Luis Ramírez de la Dijín, lograron establecer que los integrantes de esta organización también utilizaban registros civiles de nacimiento adulterado. Cada uno se había registrado hasta diez hijos falsos para agilizar el proceso de las víctimas.

A los cuatro capturados les profirieron medida de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir agravado en tráfico de migrantes.