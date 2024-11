"No se lo recomiendo a nadie": así es la vida la interior de un 'pagadiario' en Bogotá

¿Qué pasa con la gente que vive en los llamados pagadiarios en Bogotá?, ¿están registrados en algún censo o se convierten en población flotante? Las autoridades comenzaron a actualizar la lista de estas personas, en su gran mayoría no acceden a subsidios por no tener un registro oficial de quienes viven en estos lugares.

Recientemente la Alcaldía de Bogotá inició una estrategia para identificar, focalizar y garantizar el acceso a los servicios sociales ofrecidos por el Distrito a esta población históricamente invisibilizada.

Así es la vida al interior de un 'pagadiario' en Bogotá

“Tengo aproximadamente como unos siete meses y pues no les recomiendo a nadie que viva a un pagadiario. No se trata de que sea horrible, sino que a veces no están los 20 ni los 18 para pagar diario y si tiene uno para pagar no tiene para comer y si tiene para comer no tiene para pagar un pagadiario”, aseguró Zuhey Madrid, habitante de Bogotá que vive en una de estas habitaciones temporales junto a su hijo menor de edad.

El ‘pagadiario’ es la única opción de Zuhey no viva en la calle con su hijo, sobrevive en medio de una guerra diaria para conseguir el dinero para pagar antes de que llegue la noche. Además de la constante preocupación económica, manifiesta la angustia que le generan las condiciones de seguridad de este tipo de viviendas.

“Vivir un pagadiario no es fácil, porque vivir con un poco de gente que tú no conoces que si sales te da miedo al niño porque no sabes quiénes son esas personas”, aseguró Zuhey.

La situación de la mujer es común a las personas que habitan en este tipo de inquilinatos.

Gobierno inició censos para identificar la comunidad que habita en los 'pagadiarios'

Las personas que habitan en este tipo de inquilinatos no son habitantes de calle, pero tampoco están censados, por ello, el distrito adelanta jornadas de censos en estos lugares para identificar y reconocer a estos ciudadanos que allí habitan.

Además, el Distrito también dispuso de un aula a donde van a poder ser llevados todos los niños que sean encontrados en los mencionados inquilinatos.

“Hablamos con sus padres para que los traigan al Centro Amar. Aquí van a estar en un espacio seguro”, aseguró Roberto Angulo, secretario de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá.

Las jornadas se llevan a cabo en las localidades de Santa Fe la Candelaria y los mártires.