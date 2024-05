Nuevos detalles: así está la situación después de la explosión de la polvorería en Soacha

El 22 de mayo, sobre las 4:30 de la tarde, se presentó una fuerte explosión en una polvorería ubicada en el barrio Los Ducales, de Soacha. Al parecer, hubo un problema de última hora en el sector en donde se almacenaba la pólvora y las llamas se apoderaron del lugar.

Desde que se presentó el incidente, las autoridades han reportado 36 personas heridas y una mujer muerta. Ayer, hasta altas horas de la noche, múltiples pacientes seguían llegando a la Clínica San Luis de Soacha para ser atendidos por la unidad de emergencias.

Alexandra Escobar es una de las mujeres que más ha resultado afectada después de la fuerte explosión. En este momento se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y los médicos han manifestado que el 60% de su cuerpo está comprometido con heridas de tercer grado.

Desde la Clínica San Luis están realizando las gestiones pertinentes para trasladarlas hasta el Hospital Simón Bolívar. Junto a ella, otra mujer identificada como Elsy Garzón también será remitida a esa institución médica.

“Los dos trabajamos allá, yo me salvé porque me metí dentro de un cajón y esperé a que explotara todo. Cuando salí, estaban en el piso las paredes y el techo y me pude salir por encima”, relató Yoendry Páez, el esposo de Alexandra Escobar.