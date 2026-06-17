Así se ven los nuevos buses eléctricos de Transmilenio que llegarán a Bogotá

A través de una publicación realizada en la red social X (antes Twitter), la empresa Transmilenio y el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebraron la llegada al país del primer bus articulado de tipo eléctrico, que se sumará a la nueva flota del sistema de transporte masivo de la ciudad.

De dos vagones y una articulación en medio, el bus llegó proveniente de China y en camino vienen otros nueve biarticulados para transformar la manera en la que opera la movilidad en Bogotá.

“Ya está en Colombia el primer articulado eléctrico que transportará a millones de capitalinos por las troncales de la ciudad. Llegó desde China, vienen 9 más y junto con buses de otras tipologías ratifican el liderazgo de Bogotá en la descarbonización del transporte público”, se lee en la publicación realizada por la empresa de transporte.

Más de 700 buses eléctricos serán incorporados a la ciudad

En la misma publicación, Transmilenio recordó que antes de que finalice el 2027, en la ciudad operarán 711 nuevos buses eléctricos, para reducir la huella de carbono del transporte público en la ciudad y fomentar una movilidad sostenible.

Como parte de esta iniciativa, 101 buses eléctricos entrarán a fortalecer Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) durante el primer semestre de 2026.

En total, la ciudad recibirá 68 busetones eléctricos, 25 buses articulados-duales eléctricos y ocho buses padrones eléctricos, según el Distrito.

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40% de las emisiones en Bogotá eran producidas por el sector transporte

De acuerdo con el Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que la Secretaría Distrital de Ambiente presentó en 2023, de las 10.839.378 toneladas de dióxido de carbono emitidas ese año, “el sector transporte fue responsable del 40,8% de las emisiones, seguido por energía estacionaria (40%), residuos (18,5%) y agricultura, silvicultura y otros usos del suelo (AFOLU; 0,7%)”.

Además, el subsector “que más aportó emisiones fue el de transporte privado de pasajeros (automóviles, camperos, camionetas y motocicletas) con el 27,6% de las emisiones totales”.