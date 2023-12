Así sería la autodestrucción de los celulares robados, según el Gobierno

Sigue generando polémica la idea del Gobierno de un software para autodestruir celulares en caso de robo. El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, explicó cómo funcionaría este sistema que busca disminuir el hurto de teléfonos.

“No es que usted vaya caminando y el celular explote porque eso sería dañino para la salud, lo que funciona es esta tecnología de kill-switch lo que destruye es el procesador”, dijo Lizcano.

De acuerdo con el Ejecutivo este software ya está en los dispositivos que hay en el país, solo que no se usa y afirmó que no se trataría de programas para hacer seguimiento o espiar. “Hoy todos los celulares inteligentes tienen esa tecnología, no es nada nuevo ni nada que vaya a perseguir a las personas o hacer seguimientos, o ser un software espías”.

Para declara la obligatoriedad de este software en los teléfonos celulares, el Ministerio de las TIC solo necesita emitir un decreto. “Nosotros somos los reguladores del sector y nosotros podemos regular las obligaciones que tienen los operadores o quienes venden celulares en Colombia y se puede hacer a través de un decreto”.

Se espera que el Gobierno publique para comentarios la normativa de esta iniciativa a inicios del próximo año.

Presidente Petro propone programa de autodestrucción para celulares

El pasado 13 de diciembre el presidente Gustavo Petro durante la clausura del Curso de Inducción para autoridades electas del país 2024-2027, habló de los programas que autodestruyen los celulares. Aseguró que esta medida se tomaría una vez sea denunciado el hurto. No sería físicamente, sino programáticamente.

El mandatario pidió al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que ordene a los operadores incluir ese tipo de software.

“Eso quitaría el estímulo en un gran porcentaje, porque igual quedan partes físicas que se pueden vender, pero el estímulo de robarse un celular porque se va a vender de nuevo para que vuelva a ejercer operación, se puede quitar perfectamente”.

Dos días después, durante la ceremonia de ascensos de generales, el jefe de Estado anunció que se decretará la obligación la introducción de este software.