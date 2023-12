¿Cuáles son los beneficios que le traerá el 5G a Colombia? Mintic responde

En los últimos meses se confirmó la subasta para la llegada del 5G a Colombia y que se decidirá este 20 de diciembre. En la licitación se presentaron cuatro ofertas de operadores interesados en participar.

El Ministerio verificó y aceptó las solicitudes de Comunicación celular Comcel (Claro), Sociedad futura Telecall Colombia, Partners Colombia (WOM), Unión temporal Colombia Móvil - Telefónica.

En entrevista con Noticias RCN, el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, explicó cómo se ha venido desarrollando la subasta.

¿Cómo va el proceso y cómo funciona?

Durante ocho meses nosotros llevamos construyendo este proceso, tuvimos dos meses para comentarios. Ya tenemos cinco empresas interesadas que fueron habilitadas y cuatro proponentes, entre ellos un nuevo operador que viene de Brasil y quiere trabajar aquí en Colombia, lo cual es una gran noticia.

Ya estamos en la parte final que es el próximo miércoles 20 de diciembre donde es una subasta, estaremos como en una casa estudio, el que entra no puede salir, no puede entrar celulares, nada digital, y allí en un software harán las ofertas para quedarse con uno de los cuatro bloques que vamos a tener en 5G, no hay un solo ganador, puede haber hasta cuatro.

También vamos a subastar otras bandas remanentes, esas sí mucho más pequeñas, para poder que el otro año llegue la tecnología 5G.

¿Cuáles son los beneficios más importantes del 5G?

Para el ciudadano de a pie es la velocidad, en velocidad de subida puede tener hasta 40 y 50 veces más de velocidad, en descarga entre 20 y 30 veces más, ese es el gran avance.

Esto tiene un ecosistema importante 5G para las empresas y los ecosistemas de innovación, telemedicina, ejemplo, se puede operar un corazón desde Londres porque como la latencia es tan baja, casi que los movimientos que haga en Londres pueden operar en Colombia, o en Bogotá y Guaviare.

Para los temas de educación, todo este tema de realidad virtual aumentada, de metaverso, todos los temas del robo TIC a las empresas. 5G trae muchos beneficios para Colombia en el sector empresarial y para los ciudadanos.

¿Cómo está Colombia para que las personas se puedan conectar al 5G?

Los celulares se conectan automáticamente a 5G, los celulares inteligentes, cuando ustedes van a un país 5G, por ejemplo, Estados Unidos, el celular se adapta automáticamente. Si usted tiene otro celular igual le funciona, solo que no disfruta los beneficios como no lo hace tampoco en 4G, pero no tiene que cambiar de celular.

No es que diga que con 5G paga más, o con 4G paga menos, es un servicio que es automático. Las antenas no tienen ningún daño a la salud.

¿El cubrimiento será a nivel nacional?

Tenemos un proceso para llegar a 5G, empieza en enero, pero esto es un despliegue de inversiones multimillonarias de más de cinco billones de las empresas y de infraestructura.

Esto toma tiempo, calculamos que llegamos al 51 % de la población en tres años y que el grueso de la inversión va a estar en el segundo año.