Pacientes en riesgo por escasez de medicamentos: autoridades sanitarias bajo fuego

La crisis de abastecimiento de medicamentos en Colombia ha alcanzado niveles críticos, afectando principalmente a quienes padecen enfermedades de alto costo y dependen de tratamientos continuos para su supervivencia.

La falta de soluciones concretas por parte del gobierno y las autoridades sanitarias ha desatado una ola de denuncias, mientras crecen las acciones legales interpuestas por los pacientes.

Denis Silva, vocero de organizaciones de pacientes en Colombia, ha sido uno de los principales críticos del manejo de esta situación, señalando la gravedad de la misma y el riesgo que implica para la salud de cientos de personas.

Pacientes en riesgo por escasez de medicamentos en Colombia

Durante una entrevista con Noticias RCN, Denis Silva ofreció un panorama detallado de la crisis que afecta a miles de pacientes en todo el país. Silva comenzó describiendo cómo el gobierno, a través del Ministerio de Salud, ha emitido resoluciones para garantizar los tratamientos de alto costo durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Sin embargo, el problema radica en que dichas resoluciones fueron firmadas sin asegurar los recursos financieros para hacerlas efectivas. Ante esto fue contundente al afirmar que equivale a "entregar un cheque sin fondos", ya que, a pesar de la firma de las resoluciones, el dinero necesario para cubrir los tratamientos aún no ha sido asignado.

Estamos en octubre y no hay recursos para los tratamientos de los últimos tres meses del año.

Para el representante de los pacientes, la falta de fondos no solo representa un incumplimiento del Estado con su deber de garantizar el derecho a la salud, sino que también constituye una forma de "fraude al sistema", al prometer tratamientos que no pueden ser financiados.

Autoridades sanitarias bajo fuego por crisis de medicamentos

Silva se mostró especialmente crítico con la actitud del ministro de Salud y del gobierno en general, a quienes acusa de "indiferencia" ante la grave situación que atraviesan los pacientes.

Según él, el gobierno se ha acostumbrado a que "los pacientes se mueran por la ausencia en la prestación de los servicios de salud", sin que esto genere ningún tipo de reacción o medida correctiva.

El presidente es indiferente frente al drama que están viviendo los pacientes, no se sonrojan, no presentan alternativas para solucionar el tema de los medicamentos, insumos y algunos procedimientos.

En este sentido, el Observatorio Así Vamos en Salud también ha reportado un aumento en las acciones de tutela interpuestas por pacientes en todo el país. Denis Silva señaló que, aunque son un mecanismo legal para proteger los derechos fundamentales, su incremento es una señal de que el sistema de salud está fallando gravemente.

Es grave, porque cada vez más ciudadanos están acudiendo a la acción de tutela.

Aun así, el representante también expresó su preocupación por la actitud del superintendente de Salud, quien ha normalizado esta situación, argumentando que las barreras de acceso a la atención médica son consecuencia de un proceso de transición relacionado con la reforma al sistema de salud.

Para el superintendente, parece que es normal que existan estas barreras.

No obstante, esta situación no puede ser normalizada, ya que implica que cientos de personas estén en riesgo de no recibir los tratamientos que necesitan.

No es justo que hagan filas y filas para que después no les den nada, porque no hay recursos,

¿Qué está interviniendo en la entrega de medicamentos a los pacientes?

Adicional a todo, se hizo hincapié en que la crisis no afecta a todos los pacientes por igual, señalando que algunas regiones del país están sufriendo más que otras.

El gobierno ha implementado la creación de 11 nuevos gestores para encargarse de la distribución de medicamentos, en un intento por aliviar la carga del sistema, pero estos nuevos gestores carecen de los recursos financieros necesarios para cumplir con su función, lo que ha llevado a una mayor incertidumbre sobre la capacidad real de estos organismos para atender a los pacientes.

La industria farmacéutica ya no confía en estos gestores por la falta de músculo financiero de estos nuevos organismos, esto ha provocado que muchos de ellos se nieguen a suministrar los productos. Su cartera sigue ascendiendo y no tienen capacidad instalada para responder.

La situación es tan grave que incluso el interventor de Sanitas, una de las principales aseguradoras del país, ha pedido paciencia a los pacientes, asegurando que la crisis se normalizará en los próximos meses.

Sin embargo, para Denis Silva, estas declaraciones no son más que palabras vacías. "La crisis se está agudizando. Nuestra vida parece no importarle al gobierno".