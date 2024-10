"Este dolor no se puede explicar": crece la angustia de la familia por la desaparición de Sofia Delgado en Valle del Cauca

En la comunidad de Villagorgona, en el departamento de Valle del Cauca, la desaparición de Sofía Delgado Zúñiga ha sumido a la población en una angustiosa incertidumbre. La niña, de apenas 12 años, fue vista por última vez el domingo pasado, y desde entonces, su paradero es desconocido.

Cada día que pasa aumenta el desconsuelo de su familia, quienes claman por su regreso, mientras las autoridades locales y la comunidad en general intentan desentrañar lo ocurrido.

Para Lady Zúñiga, madre de Sofía, el dolor es indescriptible. Con la voz quebrada por la desesperación, relata cómo ha sido vivir estos cinco días sin su hija.

Es un dolor que no se puede explicar, no hay palabras para describir lo que siente una madre cuando no sabe dónde está su niña.