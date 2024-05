Fueron rescatados tres de los cuatro cuerpos de soldados asesinados en Cauca

La situación de orden público es preocupante en Cauca. El pasado 3 de mayo, el frente Carlos Patiño del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc atacó al Ejército.

Combate entre Ejército y disidencias de las Farc dejó saldo de cuatro uniformados muertos

Los hechos ocurrieron en la zona rural en Argelia, Cauca. Según información de las Fuerzas Militares, las tropas se preparaban para aterrizar un helicóptero. En ese momento, fueron interceptados por las disidencias desde varios puntos.

Los uniformados ejecutaron una maniobra defensiva para controlar el ataque, lo cual conllevó a un intercambio de disparos. En varios audios revelados en las últimas horas, se mostró el drama que vivieron los soldados, quienes aseguraron que “los dejaron solos”.

Durante el enfrentamiento, fallecieron tres soldados: Camilo Molina Morales, Javier Sosa Ballesteros y Jorge Fuentes Santiago. Horas después, el Ejército informó que también falleció el soldado Jairo Urrego David por las heridas causadas en el ataque.

Ejército espera que las condiciones ambientales mejoren para rescatar el último cuerpo

El tema no concluyó ahí y se conoció que los cuerpos de los uniformados aún no habían podido ser recogidos. Sin embargo, gracias a una misión humanitaria, fueron trasladados tres de ellos. Uno de los cuerpos aún no ha podido ser rescatado por las condiciones climáticas.

“Las tropas que se encuentran desplegadas y que fueron atacadas de manera indiscriminada por el autodenominado EMC de disidencias Farc, tienen en su poder y bajo su protección los cuerpos sin vida de los militares asesinados durante combates”, informó el Ministerio de Defensa al asegurar que los cuerpos nunca fueron abandonados.