Bebé presuntamente abusado por su padrastro se encuentra en estado crítico

Los hechos se registraron en Medellín. Inicialmente, el padrastro de la presunta víctima de abuso llevó al menor al Hospital Marco Fidel Suárez, ubicado en el municipio de Bello. Por el estado en el que llegó el menor, los médicos tuvieron que reanimarlo y lo remitieron a otro centro hospitalario de mayor nivel.

En las últimas horas, se conoció que el bebé se encuentra en delicado estado de salud y permanece en el Hospital Pablo Tobón Uribe de la capital antioqueña. Allí tuvo que ser operado por las lesiones que comprometieron su sistema neurológico.

Frente al caso, Selma Patricia Roldán, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), indicó que él bebé “tuvo que ser intervenido de manera inmediata por daños que fueron causados por presunto abuso sexual. En este momento se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en condición crítica, su pronóstico es reservado”.

¿Quién es el presunto responsable de los abusos al menor?

Cuando el personal médico evidenció los signos de violencia que tenía el niño, la Policía capturó al padrastro como presunto responsable. De acuerdo con Semana, el ICBF presume que el compañero sentimental de la madre del bebé habría cometió los actos de violencia. Hasta el momento, la progenitora no ha sido vinculada a la investigación.

El caso es liderado por un equipo de la Defensoría de Familia que realizó la verificación de lo ocurrido y abrió el proceso para el restablecimiento de los derechos del niño. Esto según Semana.

Por su parte, las autoridades encargadas de la indagación creen que tanto los familiares como los vecinos del niño estaban al tanto de la violencia intrafamiliar a la que era sometido, sin embargo, no dieron aviso a la Policía. Ante esto, el ICBF reiteró nuevamente la importancia de "no permitir ningún tipo de vulneración contra los niños, niñas y adolescentes. “La violencia hacia los menores de edad no se debe normalizar”, concluyó la entidad.