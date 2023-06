Armando Benedetti deberá ir a declaración jurada a la Fiscalía el próximo 23 de junio por financiación a la campaña Petro

En el marco de las investigaciones que se adelantan por las presuntas chuzadas a la exniñera y la empleada del servicio de Laura Sarabia, y en paralelo la muerte del teniente coronel Óscar Dávila Torres, ocurrida el pasado 9 de junio, la Fiscalía anunció que fueron citados a declaración juramentada, Miguel del Río, quien iba a ser el abogado del uniformado en el caso de las interceptaciones, y Carlos Feria, jefe de la Casa Militar de la Presidencia.

Del Río aseguró que no asistiría al llamado de la Fiscalía.

Ustedes creen que me van a intimidar poniendo mi nombre de primeras en un comunicado gaseoso? Si me van a abrir una investigación, adelante. No tengo nada que declarar. Soy abogado defensor. Denunciaré a Barbosa y los funcionarios que intimidaron al Coronel Davila. https://t.co/MuuI6GXOMH