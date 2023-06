Fiscalía llama a declaración jurada a Miguel Ángel del Río y Carlos Feria por muerte del coronel Óscar Dávila

Este 13 de junio se conoció la decisión de la Fiscalía General de la Nación de llamar a declaración jurada a varias personas en el marco de la investigación de la muerte del teniente coronel Óscar Dávila Torres, la cual tuvo lugar el pasado viernes 9 de junio.

Así la cosas, el ente investigador citó al abogado Miguel Ángel del Río y el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de Casa Militar en la Casa de Nariño.

Estas diligencias “hacen parte de los actos de indagación definidos por la muerte del teniente coronel Óscar Dávila Torres” y se llevarán a cabo este 15 de junio. Se lee en el documento conocido en primicia por La FM.

Caso Óscar Dávila

Noticias RCN conoció un documento del 2 de junio en el que el teniente coronel Dávila Torres expresó al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, su “disponibilidad para presentarse ante el despacho del ente acusador” y ser escuchado en el caso o, de ser necesario, interrogado.

Dávila Pedía a la Fiscalía que le aclarara si había sido indiciado en la investigación. No obstante, fuentes del ente acusador confirmaron a Noticias RCN que el coronel no había sido llamado aún, a pesar de su solicitud.

Por su parte, el abogado Miguel Ángel del Río manifestó en su momento que “la fecha real de la radicación de la solicitud para ser escuchado fue el día 5 de junio” y que para el día 6 se realizó la inspección en el piso 13 frente a la Casa de Nariño, “atendida por él, donde fue amenazado”.



“El día 8 me reuní con él y me dio detalles de la amenaza y la persecución”.

Respecto a la citación hecha por el ente investigador, señaló que no asistirá, argumentando no tener información del caso:

Pues que no iré. Yo no tengo información de chuzadas. Soy un abogado defensor

Adicionalmente dijo que iniciaría un proceso legal en contra del fiscal general, Francisco Barbosa.

"¿Ustedes creen que me van a intimidar poniendo mi nombre de primeras en un comunicado gaseoso? Si me van a abrir una investigación, adelante. No tengo nada que declarar. Soy abogado defensor. Denunciaré a Barbosa y los funcionarios que intimidaron al Coronel Dávila", apuntó Miguel Ángel del Río en Twitter.

Además, la exjefa de gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia, también fue citada a entrevista por parte del fiscal que está encargado de la “pérdida de un dinero” en su lugar de residencia. Dicho procedimiento está fijado para este jueves 22 de junio.

Es de señalar que este caso, que inició con la denuncia de un robo de plata en efectivo, resultó en un grave escándalo de presuntas chuzadas. Al parecer, se habría ordenado intervenir las líneas telefónicas de Marelbys Meza, quien se desempeñó como niñera del hijo de la funcionaria.

Meza reveló que fue sometida, además, a un polígrafo en la Casa de Nariño. En el marco de este mismo caso, fue llevada hasta un edificio ubicado en Presidencia para responder preguntas sobre lo sucedido con el dinero del que fue señalada haber hurtado.

El caso Laura Sarabia

Por esta situación, de lo que se categorizó como un “posible uso irregular del polígrafo” se abrieron dos líneas de investigación diferentes para establecer si se configuraron delitos como abuso de autoridades, peculado por uso, entre otros.

Así las cosas, para este caso la Fiscalía citó a interrogatorio a cuatro personas presuntamente involucradas: El capitán Elkin Augusto Gómez, comandante jefe de la oficina de polígrafo; el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez, poligrafista; y el coronel Carlos Alberto Feria. Dichas citaciones están previstas para el próximo 21 de junio.

En la misma línea fueron llamados a rendir declaración jurada el conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Harold Rondón, quien fue asignado a la exjefa de gabinete; Andrés Fernando Parra, el esposo de Laura Sarabia; y la subintendente Luisa Calle, quien hace parte del esquema de seguridad de quien era la mano derecha del presidente Gustavo Petro.

Respecto a las chuzadas de las que fueron víctimas dos exempleadas de Sarabia, una de ellas Marelbys Meza, el ente investigador manifestó la posible configuración de los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público y violación ilícita de comunicaciones.

“Por este caso fue citado a interrogatorio, el jueves 15 de junio, el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza”, apuntó la Fiscalía.

Armando Benedetti y el caso Sarabia

El exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, resultó involucrado en este caso, e incluso se conocieron algunos audios en los que sugiere que a la campaña del presidente Petro habrían entrado dineros ilícitos.

Por lo anterior, Benedetti también fue citado a declarar este 23 de junio, “para que precise y explique varias afirmaciones suyas que dan cuenta de una presunta financiación ilegal de la campaña política del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego”.