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Cancelan licencia del colegio de Valeria Afanador: ¿Qué pasará con los estudiantes?

La Gobernación de Cundinamarca sancionó al Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe de Cajicá por una falta grave en la prestación del servicio educativo.

Colegio de Valeria Afanador
FOTO: Redes sociales

Noticias RCN

junio 22 de 2026
09:12 a. m.
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La Gobernación de Cundinamarca ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, institución educativa ubicada en Cajicá donde en agosto de 2025 desapareció y posteriormente fue hallada muerta la niña Valeria Afanador, de 10 años.

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Según el acto administrativo, la autoridad educativa declaró administrativamente responsable al establecimiento por una infracción grave a las disposiciones que regulan la prestación del servicio público educativo. Como consecuencia, impuso la sanción de cancelación de la licencia de funcionamiento del plantel.

¿Por qué cancelaron la licencia del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe?

La Resolución 004627 establece que el colegio incurrió en una falta grave relacionada con las obligaciones que rigen la prestación del servicio educativo. En el artículo primero, la Gobernación de Cundinamarca declaró la responsabilidad administrativa de la institución, mientras que en el artículo segundo ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento.

No obstante, la medida todavía no está en firme. La defensa del colegio puede presentar los recursos contemplados en la ley, por lo que mientras se surte ese proceso la institución continuará prestando sus servicios con normalidad.

La resolución también ordena que la rectora, Sonia Ochoa Daza, presente antes del 31 de octubre de 2026 un plan de reubicación para los estudiantes matriculados. Además, la sanción comenzará a regir únicamente cuando finalice el calendario académico del año lectivo 2026, con el fin de evitar la interrupción inmediata del servicio educativo.

¿Qué pasó en el caso de Valeria Afanador?

La tragedia ocurrió el 12 de agosto de 2025. Ese día, Valeria Afanador fue vista por última vez durante un descanso escolar dentro del colegio. De acuerdo con las investigaciones, la menor se dirigió sola hacia la zona deportiva después de recibir un balón por parte de un docente de educación física.

Tras la denuncia de su desaparición, las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda con participación de más de 200 integrantes de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y organismos de socorro. Las labores incluyeron sobrevuelos con drones y rastreos con caninos especializados en sectores cercanos al plantel y al río Frío.

Dieciocho días después, el 29 de agosto de 2025, el cuerpo de la niña fue encontrado flotando en el río Frío, a pocos cientos de metros de la institución educativa. El informe de Medicina Legal concluyó que la causa de la muerte fue asfixia por inmersión y determinó que el fallecimiento ocurrió el mismo día de su desaparición. Las autoridades señalaron que no se evidenciaron signos de violencia física ni alteraciones en las prendas que llevaba la menor.

De forma paralela al proceso administrativo que derivó en la sanción contra el colegio, la Fiscalía adelanta una investigación para establecer posibles responsabilidades por presuntas fallas en los protocolos de vigilancia y protección.

En ese contexto, el ente acusador solicitó imputar por homicidio culposo a Emely Fuentes, profesora de la institución, y a Danny Javier Ochoa Prada, jefe de seguridad. La resolución también ordenó compulsar copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.

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