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Papá de Valeria Afanador rompió el silencio y le dejó fuerte mensaje al colegio: duras palabras

Han pasado 10 meses desde que ocurrió la desaparición y fallecimiento de Valeria Afanador en Cajicá, Cundinamarca.

Noticias RCN

junio 11 de 2026
03:52 p. m.
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El punto de partida del caso fue el 12 de agosto de 2025. Valeria Afanador, una niña de 10 años diagnosticada con síndrome de Down, era estudiante del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles en Cajicá.

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En horas de la mañana, la menor se encontraba en el descanso y, a partir de los videos de las cámaras, se evidenció cuando salió de la institución por un agujero que había en los arbustos.

¿En qué va la investigación? Habrá imputaciones

Aquel video fue la última vez que se supo de Afanador. Llamó la atención que ella se encontrara sola cuando salió del colegio. La búsqueda se extendió durante más de 15 días.

Por cielo y tierra, las autoridades inspeccionaron los alrededores para encontrarla. Además, la Interpol contribuyó con la emisión de la circular amarilla en aras de aumentar el rango de búsqueda en caso de que haya salido del país.

El trágico desenlace se dio el viernes 29 de agosto. En horas de la tarde, las autoridades informaron que encontraron su cuerpo en el río Frío, zona que quedaba a tan solo 200 metros del colegio. Los restos estaban flotando en el agua.

De acuerdo con el dictamen de Medicina Legal, Afanador falleció por ahogamiento y no tenía signos de violencia o abuso. Esto permitió descartar varias hipótesis, pero al mismo tiempo comenzar la investigación.

Papá pide cambiar de fiscal y más avances

Hace pocos días, Noticias RCN reveló en primicia que Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa Prada, docente directora de curso y jefe de seguridad, iban a ser imputados por presunto homicidio culposo.

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Manuel Afanador, papá de la niña, habló con Alerta Bogotá y denunció la falta de avances en el proceso: “Mi hija estaba totalmente olvidada por su colegio”. También cuestionó el papel de la Fiscalía y aseguró que hay una tercera persona que estaría implicada.

“Estoy interesado en que, tanto el colegio como los terceros que tuvieron participación, paguen”, afirmó Afanador al revelar que se pidió el cambio de fiscal, porque a su criterio, ha tenido un desempeño negligente.

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