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Atacan a dos dragoneantes del Inpec en Barranquilla: hay nuevas amenazas contra el cuerpo de custodia

El Ministerio de Justicia también advirtió sobre presuntas amenazas contra altos funcionarios por la política de traslados del presidente Abelardo de la Espriella.

Noticias RCN

octubre 11 de 2026
01:42 p. m.
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Nuevamente, los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fueron blanco de un ataque, esta vez, registrado a la salida de la cárcel El Bosque, de Barranquilla.

Finalizado su turno del sábado 10 de octubre, los dragoneantes Shirly Dallana Acosta y Daniel Steven Tapiero dejaron el penal a bordo de una motocicleta, en la que fueron abordados por hombres armados, que abrieron fuego en su contra.

Ambos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a la Clínica La Misericordia, en la que permanecen internados, bajo condición estable, pero delicada.

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Gobierno rechazó el ataque y advirtió que hay nuevas amenazas contra el Cuerpo de Custodia y altos funcionarios:

A través de un comunicado de prensa, publicado en las redes sociales del Ministerio de Justicia, el Gobierno Nacional rechazó el ataque contra los guardianes Acosta y Tapiero e informó que hay nuevas amenazas, relacionadas con la política de traslados del presidente De la Espriella, contra altos funcionarios y el cuerpo penitenciario:

“Estos hechos se presentan en medio de la circulación de mensajes intimidatorios relacionados con los recientes traslados de personas privadas de la libertad, así como de nuevas alertas sobre posibles acciones violentas contra autoridades y funcionarios del sector penitenciario. La autenticidad, procedencia y alcance de estas amenazas, así como su eventual relación con el atentado, son materia de verificación”.

Al respecto, una fuente anónima dijo a Noticias RCN que “esto fue advertido por parte del cuerpo de custodia y vigilancia, tanto al director general del INPEC como al ministro de Justicia”.

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Nuevas medidas de seguridad serán adoptadas para proteger al Cuerpo de Custodia y Vigilancia:

Días antes al ataque registrado en Barranquilla, hombres en moto dispararon contra la fachada de la cárcel Modelo, sobre la vía 40, en un presunto caso de intimidación contra el director del penal.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional informó que “se han reforzado las medidas preventivas de seguridad y autoprotección, en articulación con la Policía Nacional y las demás autoridades competentes, para salvaguardar la vida e integridad de quienes cumplen sus funciones al servicio del Estado”.

E indicó que “las amenazas contra el presidente, el ministro, el director del INPEC y los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia no doblegarán la institucionalidad (…) las medidas de traslado, vigilancia y control penitenciario continuarán desarrollándose”.

Las visitas fueron suspendidas, hasta nueva orden, en el centro penitenciario El Bosque.

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