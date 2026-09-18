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Guardia del Inpec fue víctima de un intento de sicariato cuando salía de la cárcel Modelo de Bucaramanga

El dragoneante fue víctima de un ataque con arma de fuego en el barrio Alfonso López.

Intento de sicariato a guardia del Inpec
Foto: Cortesía

Valentina Bernal

septiembre 18 de 2026
06:14 p. m.
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Un guardián del Inpec fue víctima de un ataque con arma de fuego este viernes 18 de septiembre, cuando acababa de finalizar su jornada laboral en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bucaramanga, conocida como la cárcel Modelo.

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El hecho se registró aproximadamente a las 4:30 de la tarde, en inmediaciones de la carrera 7.ª con calle 43, frente a un establecimiento comercial del sector.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades penitenciarias, el funcionario fue identificado como Darlin Fabián Chacón Páez, quien había salido del establecimiento penitenciario después de terminar su turno.

¿Qué se sabe del guardia del Inpec víctima de un intento de sicariato?

Tras el ataque, el dragoneante fue auxiliado y trasladado de manera inmediata en una patrulla de la Policía hasta el Hospital Universitario de Santander.

El funcionario permanece bajo atención médica en el área de urgencias y, según el reporte entregado por las autoridades penitenciarias, su pronóstico de salud es reservado.

Por ahora no se conocen públicamente mayores detalles sobre las circunstancias exactas del ataque ni sobre los responsables.

CTI asumió la investigación por el intento de asesinato

Una vez se conoció el atentado, se activaron los protocolos correspondientes y se informó a los grupos encargados de atender este tipo de hechos.

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El mayor Jersun Meneses Gómez, director encargado del establecimiento penitenciario de Bucaramanga, explicó que la alerta fue recibida inicialmente a través de la comunidad.

La información fue puesta en conocimiento del grupo de actos urgentes de la URI, el CTI y la Policía Nacional.

Actualmente, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan los actos urgentes para establecer cómo ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar las circunstancias que rodearon el hecho.

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