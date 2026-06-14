Capturan a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Cesar por difusión de panfletos intimidatorios

El Departamento de Policía Magdalena reportó la captura de dos personas señaladas de pertenecer a un grupo delincuencial común al servicio de la estructura criminal Clan del Golfo, quienes serían responsables de la elaboración y difusión de panfletos intimidatorios en el municipio de Fundación, Magdalena.

Panfletos anunciaban un supuesto paro armado

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los capturados estarían vinculados a la circulación de documentos apócrifos en los que se anunciaba un supuesto paro armado de 24 horas. Estos panfletos generaron temor entre la comunidad, afectaron la movilidad y alteraron la percepción de seguridad de los habitantes de Fundación.

Las detenciones fueron posibles gracias a labores de inteligencia, investigación criminal y coordinación con agencias internacionales, que permitieron recopilar material probatorio suficiente para identificar a los presuntos responsables.

Presentación ante la justicia y llamado a la ciudadanía

Actualmente, los detenidos están siendo presentados ante un juez de control de garantías para la legalización de su captura y el desarrollo de las audiencias preliminares correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad de los magdalenenses y de los habitantes del César, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para verificar la información antes de compartirla y denunciar oportunamente cualquier hecho que pueda afectar la tranquilidad y el orden público.