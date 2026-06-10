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Informe revela que la presencia de grupos armados aumentó: así están distribuidos en el país

En el último año, los grupos se han extendido hasta llegar a niveles preocupantes.

Noticias RCN

junio 10 de 2026
09:07 p. m.
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El último informe de inteligencia de las Fuerzas Militares conocido por Noticias RCN reveló que, en tan solo un año, hubo un incremento del 8 % en la presencia de los grupos criminales.

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El crecimiento en número de hombres pertenecientes a estas estructuras preocupa. El informe reveló que en un año el incremento fue de 25.278 a 27.367. Es decir, en promedio cinco personas se sumaron por día.

¿Cuántas personas hay en los grupos armados?

A nivel detallado, el grupo que más creció fue el Clan del Golfo, seguido por las disidencias de las Farc.

De acuerdo con las cifras, hay 2.089 nuevos hombres en las filas de las estructuras. Puntualmente, para el caso del Clan del Golfo, pasó de 8.945 a 17.743 (36 % en el territorio). En segunda posición quedaron las disidencias, que pasaron de 9.215 a 9.730; lo que se tradujo en un aumento de 515 personas en armas.

¿Cuáles son los grupos que más crecieron?

Un punto importante es que el informe agrupa a las disidencias, las cuales están divididas por las facciones que comandan ‘Iván Mordisco’ (11 % en el país), ‘Calarcá Córdoba’ (11 % en el país) e ‘Iván Márquez’ con la Segunda Marquetalia, entre otras.

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Con respecto a los otros grupos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pasó de 6.450 a 6.495 (25 % en el país), las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta pasaron de 416 a 573 (1 % en el país), y los Comuneros del Sur pasaron de 245 a 581 (1 % en el país).

A esta información hay que sumarle el informe que a inicios de año publicó la Fundación Ideas para la Paz (FIP) con el grave balance con el que cerró 2025. 13 zonas en el país se han vuelto disputas entre los grupos armados, siendo el detonante para los ataques contra la infraestructura y bienes, y atentados contra la fuerza pública.

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