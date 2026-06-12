Nueve integrantes del 'Clan del Golfo' fueron dados de baja en operación en zona rural de Nuquí, Chocó

Una fuerte intervención fue ejecutada por la Policía Nacional, a través de la DIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional, en zona rural del municipio de Nuquí.

RELACIONADO Documentos revelan cómo disidencias estarían carnetizando habitantes en zonas rurales antes de la segunda vuelta

El objetivo principal de la operación era debilitar la estructura armada de alias Andrés, identificado como presunto cabecilla de la subestructura Carretera del ‘Clan del Golfo’.

¿Cómo se ejecutó la operación que dejó sin vida a nueve integrantes del 'Clan del Golfo'?

Los hechos se registraron en la madrugada del 11 de junio, cuando unidades de las diferentes fuerzas ingresaron a una zona rural del municipio de Nuquí para ejecutar la operación contra este componente armado.

De acuerdo con la información oficial, durante el desarrollo de la acción se produjo la neutralización de nueve personas señaladas de pertenecer a esta estructura criminal.

Las autoridades indicaron que el operativo fue producto de labores previas de inteligencia e investigación, orientadas a afectar las capacidades del grupo armado en la región del Pacífico.

¿Qué encontraron en el lugar?

Durante la intervención también se logró la incautación de material de guerra y comunicaciones que estaría en poder del grupo ilegal.

Entre los elementos decomisados se encuentran nueve fusiles, 425 cartuchos de diferentes calibres, tres equipos celulares y material de intendencia.

Este material, según las autoridades, sería utilizado para actividades armadas y de control territorial en la zona.

¿Cuál sería el rol de esta estructura en esa zona rural?

De acuerdo con las investigaciones, este componente del ‘Clan del Golfo’ estaría involucrado en diferentes actividades ilícitas en el departamento del Chocó.

Entre ellas se mencionan la expansión territorial, el narcotráfico, homicidios selectivos, extorsiones, financiación de cultivos ilícitos y enfrentamientos armados con otros grupos ilegales como el ELN, por el control de corredores estratégicos en la región.