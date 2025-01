'Epa Colombia' fue capturada frente a su peluquería y trasladada al búnker de la Fiscalía

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, enfrenta nuevamente un episodio judicial que la pone en el centro del debate público.

En las últimas horas, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturaron a la influencer tras conocerse el fallo definitivo en su contra por actos de vandalismo contra una estación de Transmilenio en 2019.

La captura ocurrió en las afueras de su peluquería, un negocio que había construido como parte de su esfuerzo por reconstruir su vida y su imagen pública.

La propia Daneidy relató lo sucedido en un video que publicó en sus redes sociales poco después de ser abordada por las autoridades. Con angustia y en medio de lagrimas, detalló:

Estoy muy triste, me vine a trabajar a la peluquería hoy todo el día amiga e iba saliendo ya para mi casa y me cogen los del CTI que yo tengo una orden de captura. Me iban a coger y yo les dije que me esperaran que mi abogado estuviera ahí y lo que hice fue empujarla porque me estaba cogiendo y están acá afuera en mi peluquería, la policía, el CTI que porque salió el fallo del Transmilenio.