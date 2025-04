Esgrimista se negó a competir con oponente transgénero: se arrodilló y fue descalificada

En una competencia de esgrima femenino en la Universidad de Maryland, ubicada en los suburbios de Washington D.C., se registró un hecho que le está dando la vuelta al mundo, pues una competidora se negó a participar en un combate, debido a que su rival era una mujer transgénero.

El hecho ocurrió en el torneo Cherry Blossom, donde Stephanie Turner, quien compite para la Academia de Esgrima de Filadelfia, se arrodilló en lugar de competir contra su rival, Redmond Sullivan, del Iconic Fencing Club, en un duelo de la fase de grupos.

Por esta razón, Turner, que había disputado cuatro combates previamente en el torneo, fue descalificada, pues las normas de la Federación Internacional de Esgrima, prohíben a los esgrimistas no competir.

¿Qué dijo la esgrimista luego de su descalificación?

"Sabía lo que tenía que hacer, porque USA Fencing no había escuchado las objeciones de las mujeres con respecto a su política de elegibilidad de género", declaró Turner a Fox News Digital.

"Cuando me arrodillé, miré al árbitro y le dije: 'Lo siento. No puedo hacer esto. Soy mujer y esto es un hombre, este es un torneo femenino y no voy a combatir contra este individuo'", añadió.

La política de USA Fencing (la federación de esgrima de EEUU) sobre atletas transgénero, creada en 2023, permite a los atletas que transicionan de hombre a mujer competir en eventos femeninos solo después de un año de tratamiento de supresión de testosterona, con comprobante que certifique dicho tratamiento.

Turner también afirmó que esperaba consecuencias por su decisión de no competir contra una oponente transgénero. "Probablemente, al menos por un momento, me destrozará la vida", declaró a Fox News.

"No creo que me resulte fácil ir a torneos de esgrima de ahora en adelante. No creo que me resulte fácil entrenar. Es muy difícil para mí hacer esto", agregó.

Reacciones a nivel mundial tras la decisión de competir con un rival transgénero

La decisión de Stephanie Turner generó todo tipo de reacciones en redes sociales, en donde ha recibido críticas y elogios, pero los elogios han llegado desde diferentes figuras femeninas a nivel deportivo.

La leyenda del tenis Martina Navratilova republicó el video de la competidora en sus redes sociales, apoyando lo que hizo "¡Esto es lo que pasa cuando las atletas protestan! (...) ¿Alguien aquí todavía piensa que esto es justo? Estoy furiosa".

El video fue publicado por el Consejo Independiente de Deportes Femeninos y mostraba a Sullivan y Turner hablando poco después de que ella se arrodillara.

Desde USA Fencing se pronunciaron a través de un comunicado oficial. "Seguimos comprometidos con la inclusión en nuestro deporte, al tiempo que cumplimos con todos los requisitos dictados por nuestro organismo rector. USA Fencing siempre se inclinará por la inclusión", afirmó la federación.