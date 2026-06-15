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Capturan en Suba a presunto responsable de robos a droguerías y papelerías: tenía brazalete

El despliegue de patrullas de vigilancia permitió ubicar al sospechoso y recuperar la totalidad de los equipos tecnológicos hurtados.

Noticias RCN

junio 15 de 2026
10:16 a. m.
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En una rápida acción policial, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un ciudadano de 28 años señalado de cometer un hurto calificado y agravado en la localidad de Suba.

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El operativo se activó gracias a la denuncia de la víctima y al sistema de geolocalización de uno de los celulares robados.

Los hechos ocurrieron en el barrio La Campiña, donde el delincuente ingresó a un establecimiento comercial y, mediante intimidación con arma de fuego, despojó a la propietaria de dos teléfonos de gama media y un computador portátil. Tras el atraco, huyó en motocicleta, pero fue rastreado hasta un hotel del sector.

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Plan candado y recuperación de elementos

El despliegue de patrullas de vigilancia permitió ubicar al sospechoso y recuperar la totalidad de los equipos tecnológicos hurtados. La motocicleta utilizada para la huida también fue inmovilizada.

Durante la verificación de antecedentes, las autoridades confirmaron que el capturado violaba una medida de detención domiciliaria, pues cumplía una condena de 9 años y 10 meses por hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego. Incluso portaba un brazalete electrónico de control asignado por el INPEC.

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Cadena de hurtos en Suba

De acuerdo con las investigaciones, este hombre sería el presunto responsable de una serie de robos recientes contra droguerías, papelerías y supermercados en la localidad.

El capturado y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde además de hurto calificado y agravado deberá responder por el delito de fuga de presos.

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