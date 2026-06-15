Plan retorno en Bogotá hoy 15 de junio: horarios y vías con pico y placa regional

Miles de viajeros regresan este lunes festivo 15 de junio de 2026 a Bogotá luego del puente festivo, por lo que las autoridades activaron el pico y placa regional para facilitar la movilidad y evitar congestiones en los principales accesos a la capital.

La medida aplica únicamente para vehículos particulares que ingresan a la ciudad y busca distribuir el flujo vehicular durante las horas de mayor tráfico. Por ello, quienes tienen planeado regresar a Bogotá deben programar su recorrido con anticipación para evitar sanciones o retrasos en el ingreso.

Horarios del pico y placa regional este 15 de junio

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde solo podrán ingresar a Bogotá los vehículos cuya placa termine en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Posteriormente, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., el acceso estará habilitado exclusivamente para los carros con placas terminadas en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche no habrá restricciones, por lo que cualquier vehículo podrá ingresar libremente a la capital.

Corredores donde aplica la restricción

El pico y placa regional estará vigente en nueve de los principales corredores de entrada a Bogotá. Entre ellos se encuentran la Autopista Norte, la Autopista Sur desde Soacha, la calle 13, la calle 80, la carrera Séptima, la vía al Llano por la avenida Boyacá, la vía Suba-Cota, la vía La Calera y la vía a Choachí.

Además, las autoridades confirmaron la implementación del reversible por la carrera Séptima para agilizar el retorno. La medida funcionará en sentido norte-sur entre las calles 245 y 183 desde las 4:30 de la tarde y podría extenderse hasta las 9:00 de la noche, dependiendo del volumen de vehículos.

Las autoridades hicieron un llamado a la corresponsabilidad de los conductores, recomendando respetar las normas de tránsito, planear los desplazamientos con tiempo y utilizar el transporte público cuando sea posible.

El objetivo es garantizar un regreso seguro y ordenado para todos los viajeros que retornan a Bogotá tras el puente festivo.