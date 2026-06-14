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¿Qué se sabe sobre el presunto caso de abuso sexual de menores por parte de un extranjero en Bogotá?

Los vecinos de un barrio alertaron por lo que vieron en el balcón, donde se encontraba el extranjero y un menor en una confusa escena.

Noticias RCN

junio 14 de 2026
07:37 p. m.
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Las próximas horas serán cruciales para esclarecer lo ocurrido en un edificio en el norte de Bogotá.

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Un ciudadano extranjero, quien permanece bajo custodia de las autoridades, fue capturado por un presunto caso de violencia sexual contra un menor de edad. Esto, según denunció la comunidad en un hecho confuso.

Vecinos alertaron cuando lo vieron en el balcón

Los vecinos del sector alertaron a las autoridades luego de grabar una confusa escena en un balcón. La investigación busca determinar si hay otros niños involucrados.

Noticias RCN conoció detalles acerca de la identidad del ciudadano originario de Estados Unidos, quien ingresó al país el pasado 8 de junio.

La versión que maneja la comunidad del barrio San Patricio es que presuntamente se vio al menor siendo víctima de vejámenes por parte del extranjero. Al parecer, los habitantes presenciaron el momento en el que habrían ocurrido los actos obscenos.

Durante varios minutos hubo tensión en el lugar. La comunidad exigió que las autoridades sacaran a este hombre. Por efectos legales de la captura, las autoridades le ocultaron el rostro y lo escoltaron rumbo a la patrulla.

¿Cuántos menores fueron rescatados?

“Lo que quiere la comunidad es justicia, no queremos que esto quede impune. Queremos que estos menores de edad, que son muy pequeñitos, queden bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que esto nunca vuelva a suceder”, señaló el líder de la zona, Hernán Alejandro Casas.

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Camila Rojas, una testigo, también entregó su versión: “Tiene otra cosa particular y es que dieron en adopción a los niños, al menos eso se presume. Este señor no puede salir de Colombia”.

En total, fueron tres menores de edad a quienes las autoridades lograron rescatar de este apartamento. Uniformados de la Sijin de la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumieron la investigación para esclarecer lo ocurrido que ha indignado a los habitantes.

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