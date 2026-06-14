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Secretaría de Seguridad confirma rescate de menor en Usaquén tras denuncias por presunta violencia sexual

El secretario de Distrital de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, se refirió a este hecho denunciado por la comunidad en el norte de Bogotá.

Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

junio 14 de 2026
02:53 p. m.
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Habitantes de la localidad de Usaquén, en Bogotá, denunciaron al medio día de este domingo un presunto caso de violencia sexual contra un menor de edad en un edificio ubicado sobre la Calle 106 a #19-28.

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Según versiones y videos compartidos por los vecinos de la zona, un hombre habría abusado presuntamente de un niño en uno de los balcones del edificio.

Reporte preliminar de la Secretaría de Seguridad de Bogotá

Ante los hechos que generaron alarma en la comunidad, el secretario de Distrital de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, se refirió a este hecho ocurrido en el norte de Bogotá.

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"El niño ha sido rescatado y llevado a un hospital para su valoración y el adulto está en poder de la Policía para la verificación de identidad, antecedentes y las conductas realizadas", afirmó el secretario.

De acuerdo con información preliminar, tres menores de edad fueron hallados en el apartamento y reciben atención dentro de una ambulancia ubicada a las afueras del edificio, con el acompañamiento de personal de Infancia y Adolescencia. Posteriormente, serán trasladados a un centro médico para una valoración más detallada.

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La Policía Metropolitana de Bogotá, Policía de Infancia y Adolescencia y la SIJIN avanzan en las investigaciones, mientras que el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) dispuso un equipo de Defensoría de Familia que está al frente del caso.

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