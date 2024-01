Empleada doméstica se ganó confianza de sus jefes y luego los escopolaminó para robarlos

Una mujer estuvo varios días internada en una Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) luego de ser atacada con escopolamina, al parecer, por su empleada doméstica. A pesar de que parecía ser una maravillosa trabajadora, resultó siendo, según la víctima, una peligrosa delincuente.

Cuando Eleonora despertó los médicos le confirmaron que llevaba varios días en la UCI. Al conocer detalles de lo sucedido entendió que su tragedia empezó cuando regresó de vacaciones con la urgencia de contratar a una empleada doméstica.

Era muy amable. Hacía las labores perfecto

Venía recomendada y se identificó como Claudia, tal como figura en la identificación que le entregó. En tres días que parecían de trabajo perfecto, recolectó información de dónde y cómo se guardaban todos los objetos de valor en la vivienda, siempre manteniendo su fachada.

“Escucha música cristiana mientras está haciendo las labores, es muy dulce, amable; incluso su forma de hablar es educada, cordial con sus compañeras de trabajo”, detalló Eleonora.

Hasta que el 18 de enero culminó su objetivo: ese día llegó vestida de rojo y con fruta como regalo para su jefe; y cerró la noche con una deliciosa cena, con la quería tener un detalle con Eleonora. El plan estaba servido a la mesa.

“Preparó un pollo al wok, delicioso; su especialidad era cocinar, lo hacía muy bien. Y ya la niñera también come, yo me empiezo a sentir cansada, no adormecida, y me fui hacia la habitación donde clasifico la ropa, ella llega allá y le entrego la ropa que debe organizar al día siguiente. Ahí me empiezo a sentir más cansada, con pesadez”, recordó Eleonora.

Claudia escopolaminó a Eleonora y a la niñera, punto en el que ya había desconectado las cámaras de seguridad; sabía que el esposo no iba a llegar y había comprado herramientas para violar la caja de seguridad.

Ella lo que hizo todo este tiempo fue abrir mi caja fuerte y se lleva todas mis pertenencias

En joyas y otros objetos de valor reunió una cifra millonaria. Sin afán tomó el ascensor y las cámaras de seguridad de nuevo la muestras a las 9:20 de la noche, cuando abandona el edificio; en su brazo lleva su chaqueta y un pequeño bolso.

Por su parte, Eleonora fue traslada a una clínica donde su vida estuvo en riesgo, así como la de sus hijas de 2 y 3 años.

“Lo más importante para mí es la vulnerabilidad en la que quedaron mis hijas, mi vida estuvo en peligro, casi me mata”, dijo.

Al publicar su historia en redes sociales, el hecho adquirió otro tono, pues personas en otras partes del país creen que esta mujer sería la misma que los robó a ellos en circunstancias similares; incluso aportaron fotos de documentos de identidad, asegurando que sería la mujer que los escopolaminó.

Hay denuncias de robos similares que datan de años atrás. Las autoridades intentan establecer si esta mujer, quien presuntamente robó a Eleonora, tiene relación en otros hechos. También intentan descubrir quién es la mujer que el día anterior al robo acompañaba a quien se hacía llamar Claudia.