En video: el minuto a minuto del robo de 16 camionetas de la UNP en Bogotá

Lo más cercano a una película de terror fue descrito por la Fiscalía General de la Nación en el minuto a minuto del hurto de 16 camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) el pasado 20 de enero, de las cuales ya se han recuperado 11. Noticias RCN conoció el informe detallado de lo ocurrido aquel día.

El minuto a minuto del robo de las camionetas de la UNP en Bogotá

Todo empezó a las 12:46 de la madrugada del 20 de enero, cuando dos personas que parecerían transeúntes llegaron hasta el parqueadero donde estaban los vehículos.

Hicieron señas a un carro, color plata, que se detuvo y del que se bajaron dos ocupantes, pero uno de ellos llegó al sitio con un arma.

Los hombres ingresaron, verificaron que estuvieran las camionetas, y posteriormente se abalanzaron sobre los vigilantes, a quienes amenazaron con armas de fuego. Ante la Fiscalía, las víctimas relataron el momento así:

“Nos trasladaron a mí y a mi compañero hasta a la caseta en donde nos amarraron de pies y manos, y nos taparon nuestro rostro. Salieron de la caseta unos sujetos y dentro con nosotros se quedaron tres vigilándonos”.

Vea también: Videos revelan el recorrido de camionetas de la UNP hurtadas en Bogotá

El duro testimonio de los vigilantes del parqueadero donde estaban los carros de la UNP

Luego los obligaron a salir de dicha caseta y los arrodillaron. En las imágenes conocidas por Noticias RCN se ve cómo los someten con armas; segundos después comenzaron a salir las camionetas en tres grupos a la 1:02 de la madrugada.

“Me pusieron el pasamontaña y yo les dije que estaba agitado, ya que yo sufro de asfixia. El sujeto me quitó el pasamontaña y me dijo que no fuera verlo o si no me metía un tiro”, relató.

Le puede interesar: Así son los inhibidores de señal instalados a las camionetas robadas de la UNP para evitar su rastreo