Caso UNGRD: Carlos Ramón González revela reuniones con Olmedo López, Iván Name, Andrés Calle y Sandra Ortiz

En un giro significativo dentro del caso de corrupción que envuelve a la Unidad de Gestión de Riesgos, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, testificó ante la Corte Suprema de Justicia sobre sus supuestas conexiones con figuras clave involucradas en el escándalo.

Durante cuatro horas y diez minutos, González estuvo cara a cara con la justicia. En su declaración, el exalto funcionario tuvo que responderle al magistrado auxiliar por las reuniones con Olmedo López y varios de los involucrados.

Los encuentros de Carlos Ramón González con Olmedo López, Iván Name y Andrés Calle

Cuando se le consultó por reuniones en La Guajira con Olmedo López, recordó la presencia del exdirector de la UNGRD. "Sí, ahí, por ejemplo, nosotros hacíamos consejos, ya recuerdo, hacíamos consejos de ministros con todo el equipo, y ahí en esos consejos de ministros, en algunos asistió Olmedo, todos los días".

Además, confirmó que visitó a Iván Name, expresidente del Senado, para hablar de la reforma pensional. "Yo creo que fui a la oficina de él, si no recuerdo mal, dos veces. Lo mismo; a pedirle o a preguntarle de cómo iba la marcha de los proyectos. Había en ese momento creo que el proyecto que estaba en marcha que más nos interesaba era el de la reforma pensional, y él siempre me respondía prácticamente lo mismo. Él, hasta que no hubiera un consenso entre las bancadas, que él no iba a radicar, a poner en discusión ese proyecto".

Adicionalmente, confirmó que se reunió con Andrés Calle, expresidente de la Cámara y también involucrado. "Creo que fue una vez a mi oficina a hablar del tema de las reformas y la preocupación, porque no veía que hubiera mayoría suficiente. Él siempre me decía yo estoy preocupado porque esto no veo por dónde, la gente no quiere avanzar, no veo ambiente para las reformas".

Además, informó que se encontraron nuevamente con Calle cuando estalló el escándalo. "En medio del escándalo, hablé con el representante Calle, que me pidió cita, yo lo atendí allá en mi oficina, y básicamente fue para expresarme su preocupación por lo que estaba pasando y todo este escándalo, y decirme que él no tenía nada que ver con eso".

El encuentro de Carlos Ramón González con Sandra Ortiz

El exdirector del DAPRE también aceptó haberse reunido con Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones y hoy detenida por haber sido la presunta mensajera entre la Unidad de Gestión del Riesgo y los congresistas salpicados.

"Alguna vez me invitó a cenar, básicamente para hablar, en ese momento me quería presentar a algún dirigente político, si me acuerdo tanto que fue en ese momento al alcalde de Soacha", comentó brevemente.

González fue llamado a un nuevo testimonio ante la Sala de Instrucción de la Corte, esta vez por el expediente que investigaba cinco congresistas. A la diligencia también fueron citados los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de Hacienda, Diego Guevara y de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, además de Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla.