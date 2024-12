Las pruebas que salpican a Sandra Ortiz en el escándalo de corrupción de la UNGRD

El escándalo de corrupción de la UNGRD sigue dando de qué hablar. En las últimas horas, el nombre de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, ha estado en todo lado.

El video con Olmedo López: la prueba clave

La Fiscalía presentó evidencias que serían contundentes para demostrar la supuesta participación de Ortiz en el escándalo.

El ente acusador presentó un video del 21 de septiembre de 2023, en el que Ortiz tuvo un encuentro con Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en el Palacio de Nariño.

Al parecer, la conversación de ambos se habría centrado en la entrega de $3.000 millones a Iván Name, presidente del Senado en ese momento.

Otra prueba clave en manos de la Fiscalía es el testimonio de Sneyder Pinilla, exsubdirector para el manejo de desastres, durante su citación ante la Corte Suprema de Justicia.

“Ese día ella es la que me escribió temprano, porque el día anterior, o sea, el 12 de octubre, habíamos quedado de que al otro día, 13 de octubre, le hacía entrega a los otros 1.500 millones de pesos para completar los 3.000 millones de pesos que iban destinados para el doctor Iván Name”, esto sostuvo Pinilla.

¿De qué se le señala a Ortiz?

Adicionalmente, el exfuncionario de la UNGRD mencionó cómo habría sido el proceso de entrega de dinero: “Ella (Ortiz) me escribe, y ella lo borra (los mensajes), ahí lo que me estaba diciendo era que la tenían presionada por la plata, pero ella los eliminó (los mensajes) seguro para no dejar soporte”.

Cabe mencionar que la exconsejera fue imputada por lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. En la audiencia también se informó que iba a ser privada de la libertad.

Si bien el plan inicial era enviarla a la cárcel El Buen Pastor, al final irá a una guarnición militar para garantizar su seguridad.

A Ortiz se le señala de presuntamente entregarle el dinero a Name. La primera mitad ($1.500 millones) presuntamente se desarrolló el 12 de octubre de 2023. La exconsejera al parecer recibió una maleta de López y Pinilla, la cual habría terminado en manos del congresista. Un día después, se cree que fue la entrega de la segunda mitad.