Colombia registra más de 91.000 casos de dengue y supera las 60 muertes

Colombia enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes por dengue que ha cobrado la vida de más de 60 personas durante 2025. Hasta la semana epidemiológica 41, correspondiente al 17 de octubre, se han confirmado 91.419 casos en todo el territorio nacional, cifra que supera los 83.143 registros de la misma fecha en 2015, uno de los años más críticos para esta enfermedad.

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Casos de dengue en los departamentos del país

El departamento del Meta lidera las estadísticas nacionales con 13.750 casos activos, representando más del 15% del total nacional. Allí se han registrado 11 muertes confirmadas, ocho de ellas en Villavicencio, mientras las demás ocurrieron en Acacías, Cumaral y Puerto Gaitán. Entre las víctimas fatales se cuentan varios menores de edad.

"Representamos el 15.3% del total de casos a nivel nacional, aproximadamente con 14.000 casos que ya reportamos en nuestro sistema de vigilancia epidemiológica", explicó María Isabel González, gerente de prevención.

La situación en la región Caribe también genera alarma. El departamento del Cesar contabiliza más de 6.400 personas infectadas y cuatro fallecidos, incluido un menor de 14 años.

"Lamentablemente hemos tenido tres letalidades por dengue en el departamento del Cesar. Una joven de 14 años en el municipio de Valledupar, un joven de 17 años en el municipio de La Jagua de Ibirico y un joven de 20 años en el municipio de Astrea", informó Georgina Sánchez Daza, secretaría de salud del departamento.

Así mismo, las autoridades dieron a conocer que el 58.1% de los infectados en Cesar son menores de 15 años, sumando 1.229 niños contagiados. Ante un inminente riesgo de colapso del sistema sanitario, se han emitido alertas para extremar la prevención y reforzar la atención médica primaria.

Santander se ubica como el tercer departamento más afectado con 6.786 casos registrados, duplicando los 3.641 reportados a finales de junio. El área metropolitana de Bucaramanga concentra la mayoría de contagios con 2.500 casos, aunque la provincia de García Rovira presenta un brote inusual.

"El dengue ya pasó entre esas enfermedades, ya no está en el primero ni en el segundo por atención en nuestro hospital", señaló el gerente del Hospital Universitario de Santander.

Del total de casos en Santander, el 40% de los pacientes presentan signos de alarma y se han confirmado casi una decena de muertes.

En el departamento del Magdalena, las cifras alcanzan 8.652 casos notificados, con Santa Marta ocupando el puesto 13 entre los municipios con brote a nivel nacional.

"En este momento llevamos siete niños que han fallecido en el departamento de Magdalena por dengue", reportó Luis Eduardo Abello, asesor de la Secretaría de Salud del Magdalena.

Factores principales de transmisión del dengue

Los expertos identifican tres factores principales que perpetúan la enfermedad: la urbanización acelerada, el cambio climático y las dificultades para el control vectorial.

El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, puede poner hasta 400 huevos que resisten temperaturas extremas y sequías por hasta un año. La escasez de agua obliga a las familias a almacenarla en recipientes que se convierten en criaderos ideales.

Las autoridades intensifican las visitas domiciliarias y hacen un llamado urgente a la población para eliminar criaderos, evitar la automedicación y consultar inmediatamente ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares y brotes en la piel.

Esta nota cuenta con fragmentos de IA y fue editado por un periodista de Noticias RCN.