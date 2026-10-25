Patrullera de 20 años fue asesinada tras enfrentar una banda delincuencial en Cali

Un nuevo enfrentamiento entre una banda delincuencial y uniformados de la Policía Nacional acabó con la vida de María José Recuero, una joven patrullera de tan solo 20 años que se encontraba cumpliendo con su labor durante el ataque.

Esta situación ha encendido nuevamente las alarmas entre la ciudadanía caleña, quienes han denunciado los ataques contra la fuerza pública y el aumento de los hurtos que se han presentado de manera masiva.

¿Cómo fue el ataque de la patrullera en Cali?

El hecho se presentó en el barrio Industrial, el pasado viernes 23 de octubre, cuando delincuentes armados interceptaron a un policía que estaba de civil para robarle la moto.

La patrulla del cuadrante llegó en segundos y se desató el enfrentamiento. Pese a que en el cruce de disparos uno de los presuntos ladrones fue neutralizado, tres uniformados resultaron heridos.

Dentro de las víctimas se encontraba María José Recuero, quien, tras luchar por su vida en una Unidad de Cuidado Intensivo, perdió la vida el pasado sábado 24 de octubre.

“Colombia pierde una mujer valiente que entregó su vida protegiendo a los demás, nuestra Pp. María José Recuero Suárez. Reitero el compromiso de la institución con sus familiares y con la justicia: no descansaremos hasta que los responsables de su homicidio respondan ante la ley”, aseguró la Policía en la cuenta de X.

Según las autoridades, se trataba de una banda delincuencial conformada por al menos seis hombres armados que ese mismo día ya habían cometido tres atracos más en la ciudad.

Cámaras de seguridad captaron el hecho, grabado sobre 03:21 de la tarde, a tan solo horas de que se presentara el cruce de disparos que acabó con la vida de la joven patrullera.

Homenaje a la patrullera María José Recuero

Demás patrulleros, familiares y amigos de María José llevaron a cabo un sentido homenaje en el Comando de la Policía Metropolitana. Sin embargo, minutos previos a la velatón, familiares de la víctima se reunieron con el presidente Abelardo de la Espriella en la base aérea Marco Fidel Suárez.

La joven fue despedida como una heroína, pues sus compañeros exaltaron el amor y la valentía con la que desempeñó sus labores en la institución.

Panorama de seguridad en Cali

Pero la situación de seguridad sigue encendiendo las alarmas entre los ciudadanos, pues a diario se registran hurtos en zonas comerciales por cuenta de delincuentes armados que, en algunas ocasiones, actúan en grupos.