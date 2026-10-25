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Con dinero, lujos y armas engañaba a adolescentes: los reclutaba a través de redes sociales

El capturado habría contactado a dos adolescentes de 17 y 14 años prometiéndoles lujos para vincularlos a las disidencias de las Farc.

Yhonay Díaz

octubre 25 de 2026
02:55 p. m.
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La Defensoría del Pueblo ha venido alertando sobre una modalidad de reclutamiento forzado que utiliza las redes sociales como herramienta principal de captación.

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El caso más reciente involucra a dos adolescentes de 17 y 14 años que fueron interceptados cuando viajaban desde Pialito, Huila, hacia Popayán, Cauca, presuntamente para unirse a un grupo armado ilegal.

La Fiscalía imputó a un hombre por el delito de reclutamiento ilícito en el momento en el que iba transportando a los menores en un vehículo de servicio público.

El ciudadano se movilizaba en un vehículo de transporte público desde la ciudad de Ptalito, Huila hasta la ciudad de Popayán. Transportaba en este vehículo a los adolescentes de 17 y 14 años de edad. Ambos contactados y reclutados por redes sociales con el fin de integrarlos al grupo armado organizado residuo Carlos Patiño, que tiene injerencia en el Departamento del Cauca.

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Padres denunciaron el reclutamiento de su hijo

La intervención de las autoridades se produjo gracias a la denuncia de los padres de uno de los menores.

Ellos ponen en conocimiento que su hijo había sido reclutado y que iba en un vehículo.

Los funcionarios de la Policía Nacional verificaron la información y corroboraron que en el bus viajaba una persona adulta con dos menores de edad con los cuales no tenían ningún vínculo de familiaridad o de amistad.

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Los menores reclutados fueron captados en redes sociales

El mecanismo de captación habría sido a través de plataformas digitales, donde el procesado contactó a las víctimas ofreciéndoles beneficios económicos y materiales.

Según la Fiscalía, el hombre habría comprado los tiquetes de los adolescentes y los contactó por redes sociales ofreciéndole la suma de $2 millones. Ellos indican que les prometieron dinero, lujos y armas.

Presuntamente serían vinculados a las disidencias de las Farc, específicamente la estructura conocida como Carlos Patiño, que mantiene presencia en el departamento del Cauca, una región que históricamente ha enfrentado desafíos en materia de seguridad y presencia de grupos armados ilegales.

El hombre no aceptó los cargos imputados en su contra. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Por su parte, los dos adolescentes quedaron bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos y recibir acompañamiento psicosocial.

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