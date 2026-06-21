Casos de maltrato animal en Bogotá habrían aumentado 63% en 2025 ¿Qué está pasando?

2025 fue un año de inmensa preocupación por las cifras de casos de presunto maltrato animal alcanzadas en Bogotá. La ciudad pasó de registrar 4.637 casos en 2024, a 7.579.

Los datos advierten un aumento del 63,7%; lo que representa un promedio de 20 casos por día en 2025 y 2.949 casos más que el año anterior.

Según la concejal Diana Diago, que accedió a la información a través de un derecho de petición, "las cifras entregadas por el propio Instituto confirman que la situación es mucho más grave de lo que se ha querido mostrar. Estamos hablando de un aumento de casi 3.000 casos de presunto maltrato animal en un solo año".

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¿Qué dijo el IDPYBA?

Antes de que Diago revisara las cifras, el director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) indicó en un video, compartido en redes sociales, que el aumento en el número de casos registrados en 2025 es muestra de una ciudad más consciente, que denuncia las situaciones que ponen en riesgo la vida y bienestar de los animales:

“Se habla de que han crecido 65% las denuncias de maltrato y por eso dicen que el maltrato animal está disparado en la ciudad. No es cierto. Lo que está disparado es el animalismo. Hemos mejorado los canales de atención, estamos trabajando en pedagogía y cultura (…) la gente es más consciente y por eso denuncia más”.

Diago hizo un llamado a reforzar las acciones de prevención, control y sanción:

En palabras de la cabildante, “el maltrato animal sigue creciendo en Bogotá, es una realidad que debe ser tratada con responsabilidad. Acá no hay lugar a minimizar la situación lamentable en la que se encuentran muchos animales en la ciudad".

Y señaló que "el aumento del maltrato animal demuestra que las estrategias actuales no están funcionando” y “Bogotá necesita una política seria de protección animal que garantice resultados”.

Su llamado no es otro a implementar nuevas medidas de prevención, control y sanción que garanticen la protección de los animales en la ciudad y demuestren un mayor compromiso en la lucha contra el maltrato y la tenencia irresponsable.